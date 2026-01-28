Uno Entre Rios | Ovación | Champions League

La Champions League cerró la Primera Fase con una definición apasionante

Se disputó la octava fecha de la Champions League, en la que el arquero del Benfica se llevó todas las miradas.

28 de enero 2026 · 21:51hs
El arquero ucraniano Anatoli Trubin le dio el pasaje a las Águilas a los 16avos de final de la Champions League.

La Champions League tuvo 18 partidos en simultáneo y una última jornada de la fase de liga a pura emoción: se definieron los ocho primeros clasificados, Real Madrid y PSG tendrán que jugar los playoffs y Napoli quedó entre los 12 equipos eliminados de la competencia.

Tras las ocho fechas de la fase de liga, avanzan directamente a los octavos de final: Arsenal (puntaje ideal, 24 puntos), Bayern Múnich (21), Liverpool (18), Tottenham (17), Barcelona (16), Chelsea (16), Sporting Clube de Portugal (16) y Manchester City (16).

El Arsenal sueña con ganar su primera Champions League.

Champions League: se definirán los clasificados a los octavos de final

Liverpool, uno de los grandes de la Champions League.

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Los resultados que se registraron ayer fueron: Ajax 1-Olympiacos 2, Arsenal 3-Kairat Almaty 2, Mónaco 0-Juventus 0, Athletic Bilbao 2-Sporting Lisboa 3, Atlético de Madrid 1-Bodo Glimt 2, Bayer Leverkusen 3-Villarreal 0, Borussia Dortmund 0-Inter 2, Brujas 3-Olympique Marsella 0, Eintracht Frankfurt 0-Tottenham 2, Barcelona 4-Copenhague 1, Liverpool 6-Qarabag 0, Manchester City 2-Galatasaray 0, Pafos FC 4-Slavia Praga 1, PSG 1-Newcastle 1, PSV Eindhoven 1-Bayern Múnich 2, St. Gilloise 1-Atalanta 0, Benfica 4-Real Madrid 2 y Napoli 2-Chelsea 3.

Además, ingresaron a los dieciseisavos de final: Inter (10°), PSG (11°), Newcastle (12°), Juventus (13°), Atlético de Madrid (14°), Atalanta (15°), Bayer Leverkusen (16°), Borussia Dortmund (17°), Olympiacos (18°), Brujas (19°), Galatasaray (20°), Mónaco (21°), Qarabag (22°) y Bodo Glimt (23°). Los primeros ocho de la lista definirán la serie de local y conocerán a su rival el próximo viernes, cuando se realice el sorteo.

En contrapartida, quedaron eliminados del certamen: Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga, Eintracht, Ajax, Copenhague, Napoli, Athletic Club, PSV, Union Saint Gilloise, Pafos y Olympique Marsella.

Al Benfica le dio la clasificación su arquero

El partido de la fecha fue la victoria de Benfica por 4-2 ante Real Madrid en Portugal, con un gol agónico del arquero ucraniano Anatoli Trubin. A los 97 minutos, Fredrik Aursnes levantó un centro con pierna derecha que encontró la testa de Trubin a centímetros del área chica para mandar esa pelota al fondo de la red y desatar la euforia colectiva, incluso Mourinho fue a celebrar con la tribuna más cercana al banco de suplentes.

De esta forma, los españoles fueron relegados al noveno puesto y los lusos asaltaron el puesto 24, último de clasificación a los Playoffs.

