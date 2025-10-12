La cargada de la Selección Argentina a México Tras eliminar a los Aztecas del Mundial Sub 20, los jugadores de la Selección Argentina pusieron música de El Chavo del 8 como chicana. 12 de octubre 2025 · 16:48hs

Así se retiraban los jugadores de la Selección Argentina del estadio.

La Selección Argentina Sub 20 cargó a México luego de la victoria por 2-0 para lograr la clasificación a las semifinales del Mundial de Chile: pusieron música de El Chavo del 8. Cuando se retiraban del estadio, los juveniles de la Albiceleste pusieron en los parlantes la cortina del emblemático programa de Chespirito, para chicanear a sus rivales mexicanos.

De esta manera, la Selección Argentina Sub 20 chicaneó a México tras el triunfazo por 2-0 en un duelo picante, en el que incluso Diego Placente mandó a callar a ayudante del cuerpo técnico mexicano.

La Finalissima ya tendría fecha y sede Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

La Selección Argentina sigue a paso firme en el Mundial Sub 20 y sueña con el título. Luego de eliminar al conjunto mexicano, ahora chocará con Colombia en las semifinales. El encuentro será este miércoles 15 de octubre a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. La cargada de la Selección Argentina Embed Los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 festejando el triunfo ante México con la canción de "EL CHAVO DEL 8".pic.twitter.com/2HRoIu0crr — dataref (@dataref_ar) October 12, 2025