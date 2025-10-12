Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La cargada de la Selección Argentina a México

Tras eliminar a los Aztecas del Mundial Sub 20, los jugadores de la Selección Argentina pusieron música de El Chavo del 8 como chicana.

12 de octubre 2025 · 16:48hs
Así se retiraban los jugadores de la Selección Argentina del estadio.

La Selección Argentina Sub 20 cargó a México luego de la victoria por 2-0 para lograr la clasificación a las semifinales del Mundial de Chile: pusieron música de El Chavo del 8. Cuando se retiraban del estadio, los juveniles de la Albiceleste pusieron en los parlantes la cortina del emblemático programa de Chespirito, para chicanear a sus rivales mexicanos.

De esta manera, la Selección Argentina Sub 20 chicaneó a México tras el triunfazo por 2-0 en un duelo picante, en el que incluso Diego Placente mandó a callar a ayudante del cuerpo técnico mexicano.

La Finalissima se disputará a pocos meses del Mundial.

La Finalissima ya tendría fecha y sede

Argentina festejó ante México y ahora va por más. 

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

La Selección Argentina sigue a paso firme en el Mundial Sub 20 y sueña con el título. Luego de eliminar al conjunto mexicano, ahora chocará con Colombia en las semifinales. El encuentro será este miércoles 15 de octubre a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La cargada de la Selección Argentina

Selección Argentina México El Chavo del 8 Mundial Sub 20
River empata con Sarmiento en el Monumental

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

River empata con Sarmiento en el Monumental

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

LPF: amplio dominio de los anfitriones

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

