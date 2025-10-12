Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

Aldosivi se impuso como local por 2 a 0 sobre Huracán. Natanael Guzmán y Giuliano Cerato marcaron los goles del Tiburón en la fecha 12.

Aldosivi venció este domingo como local por 2 a 0 a Huracán en un partido correspondiente a la 12ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles del Tiburón los convirtieron el delantero Natanael Guzmán a los 16 minutos del primer tiempo, y Giuliano Cerato, a los 48’ del complemento.

Con este resultado, el equipo marplatense volvió a adelantar a San Martín de San Juan en la tabla anual y sumó tres puntos importantes en la lucha por el descenso a la Primera Nacional. Los dirigidos por Guillermo Farré se ubican en la 29ª posición con 24 puntos.

Por su parte, el Globo dejó pasar una gran chance de consolidarse dentro de los ocho mejores de la Zona A para clasificar a los octavos de final del campeonato local. Sin embargo, la derrota de Argentinos Juniors por la mínima ante Defensa y Justicia lo dejó dentro de los puestos de Playoffs.

La victoria de Aldosivi

En el arranque del partido, el palo le negó la posibilidad al elenco de Parque Patricios de adelantarse en el encuentro. Rodrigo Cabral le ganó el duelo a Jorge Carranza, pero el balón se estrelló en el poste derecho del guardameta.

A los 16 minutos, el Tiburón logró abrir el marcador con un contragolpe letal. Martín García recuperó la pelota en campo propio y rápidamente jugó con Tiago Serrago. El volante de 20 años metió un gran pase filtrado para la proyección de Facundo De La Vega, quien sutilmente asistió a Guzmán ante la salida del arquero del Globo, Sebastián Meza.

Aldosivi supo aguantar las arremetidas de Huracán en el complemento y dio el golpe final sobre el cierre del duelo para sentenciar la victoria de la mano de Cerato. Con todo el cuadro visitante volcado al ataque en busca de la igualdad, el lateral derecho aprovechó un rebote dentro del área, tras un remate de Marcelo Esponda, para ampliar la diferencia en el resultado.