Uno Entre Rios | Ovación | Aldosivi

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

Aldosivi se impuso como local por 2 a 0 sobre Huracán. Natanael Guzmán y Giuliano Cerato marcaron los goles del Tiburón en la fecha 12.

12 de octubre 2025 · 17:24hs
Aldosivi sumó su segundo triunfo consecutivo.

Aldosivi sumó su segundo triunfo consecutivo.

Aldosivi venció este domingo como local por 2 a 0 a Huracán en un partido correspondiente a la 12ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles del Tiburón los convirtieron el delantero Natanael Guzmán a los 16 minutos del primer tiempo, y Giuliano Cerato, a los 48’ del complemento.

Con este resultado, el equipo marplatense volvió a adelantar a San Martín de San Juan en la tabla anual y sumó tres puntos importantes en la lucha por el descenso a la Primera Nacional. Los dirigidos por Guillermo Farré se ubican en la 29ª posición con 24 puntos.

River juega ante su gente.

River empata con Sarmiento en el Monumental

Alan Bonansea, ayer en Estudiantes de Río Cuarto, hoy en Patronato

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Por su parte, el Globo dejó pasar una gran chance de consolidarse dentro de los ocho mejores de la Zona A para clasificar a los octavos de final del campeonato local. Sin embargo, la derrota de Argentinos Juniors por la mínima ante Defensa y Justicia lo dejó dentro de los puestos de Playoffs.

La victoria de Aldosivi

En el arranque del partido, el palo le negó la posibilidad al elenco de Parque Patricios de adelantarse en el encuentro. Rodrigo Cabral le ganó el duelo a Jorge Carranza, pero el balón se estrelló en el poste derecho del guardameta.

A los 16 minutos, el Tiburón logró abrir el marcador con un contragolpe letal. Martín García recuperó la pelota en campo propio y rápidamente jugó con Tiago Serrago. El volante de 20 años metió un gran pase filtrado para la proyección de Facundo De La Vega, quien sutilmente asistió a Guzmán ante la salida del arquero del Globo, Sebastián Meza.

Aldosivi supo aguantar las arremetidas de Huracán en el complemento y dio el golpe final sobre el cierre del duelo para sentenciar la victoria de la mano de Cerato. Con todo el cuadro visitante volcado al ataque en busca de la igualdad, el lateral derecho aprovechó un rebote dentro del área, tras un remate de Marcelo Esponda, para ampliar la diferencia en el resultado.

Aldosivi Huracán Torneo Clausura Liga Profesional
Noticias relacionadas
Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugaron el clásico en Mendoza.

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Don Bosco derrotó a Argentino en el Gigante de la Avenida. 

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Rowing Azul manda en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

Chapur ganó en la Clase 3 de TN.

TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

Ver comentarios

Lo último

River empata con Sarmiento en el Monumental

River empata con Sarmiento en el Monumental

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Ultimo Momento
River empata con Sarmiento en el Monumental

River empata con Sarmiento en el Monumental

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

LPF: amplio dominio de los anfitriones

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Policiales
El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ovación
LPF: amplio dominio de los anfitriones

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

Dejanos tu comentario