River Plate no pudo con Sarmiento y consiguió su cuarta derrota al hilo

River Plate, con varias bajas obligadas, perdió de local 1 a 0 por el tanto de Morales tras un error de Armani. Un mal momento para el equipo de Gallardo.

River Plate no logra levantar cabeza. En el Estadio Monumental, el Millonario volvió a tropezar, esta vez frente a Sarmiento de Junín, que se llevó un triunfo tan sorpresivo como valioso por 1-0. El conjunto dirigido por Facundo Sava mostró orden y eficacia ante un River que dominó la posesión pero jamás logró quebrar la resistencia de su rival ni generar peligro constante. El gol de Iván Morales, tras un remate de larga distancia mal controlado por Franco Armani, sentenció un partido en el que la impotencia y el desconcierto fueron protagonistas del lado local.

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

Desde el inicio, River tomó la iniciativa. En medio de una intensa lluvia, el equipo de Marcelo Gallardo se plantó en campo rival y buscó lastimar con remates desde media distancia. Nacho Fernández y Thiago Acosta probaron con disparos bien contenidos por el arquero Lucas Acosta, quien comenzaba a consolidarse como una de las figuras del encuentro.

Sin embargo, la falta de asociaciones claras y profundidad en ataque expuso las limitaciones del Millonario. A los 29 minutos, una jugada aislada cambió el rumbo del partido: Alex Vigo remató desde lejos, Franco Armani dio un rebote corto e Iván Morales no perdonó. El tanto fue revisado por el VAR pero finalmente convalidado por Sebastián Zunino.

Con ese golpe, el Monumental se silenció y los murmullos se hicieron sentir. River presionó en los minutos finales del primer tiempo, tuvo su mejor jugada colectiva con Bustos cara a cara ante Acosta, pero el arquero volvió a responder con solvencia.

Segundo tiempo: cambios, empuje y desesperación

Gallardo buscó cambiar el rumbo con modificaciones desde el inicio del complemento: ingresaron Borja, Driussi, Jaime y Meza, pero las variantes no dieron los frutos esperados. El equipo tuvo intensidad, aunque con más ganas que ideas. La más clara fue un remate de Paulo Díaz que se estrelló en el travesaño, en el minuto 27.

Sarmiento, fiel a su plan, defendió con orden, apostó al contragolpe y aprovechó los errores de su rival. Armani debió intervenir para evitar el segundo tras una réplica que dejó mano a mano a Julián Contrera. En el cierre, River empujó con pelotazos al área, pero nunca encontró el camino al gol.

Preocupación en Núñez

El equipo de Marcelo Gallardo, que atraviesa un momento crítico, sumó su cuarta derrota consecutiva en el torneo. La falta de juego colectivo, la desconexión ofensiva y errores puntuales en defensa dibujan un presente preocupante para un equipo que no logra hacer valer su plantel ni su localía.

Desde las tribunas bajaron cánticos de descontento, reflejo del malestar de los hinchas que ven cómo su equipo se desinfla fecha tras fecha. Del otro lado, Sarmiento celebró un triunfo histórico en el Monumental, que le da aire en la tabla y confianza para lo que viene.

Minuto a minuto

45 minutos: desesperada búsqueda de River

El Millonario, ya sin fundamentos, se queda sin tiempo ante un Sarmiento que no sufre en el cierre del partido.

40 minutos: Acosta se muestra firme en el arco

El arquero de Sarmiento le atajó un cabezazo a Paulo Díaz con seguridad.

38 minutos: River busca el empate de forma desesperada

Con claras carencias para generar asociaciones y para romper el bloque defensivo de Sarmiento, el Millonario busca dañar a partir de constantes pelotazos al área rival.

El Millonario siente la presión de los minutos finales en el Monumental (FotoBaires)20:56 hsHoy

31 minutos: más variantes en el local

Maximiliano Meza, que regresa tras una larga ausencia por lesión, entró por Milton Casco.

20:53 hsHoy

28 minutos: ¡La tuvo Sarmiento!

Tras una desinteligencia en el fondo de River, Elián Giménez disparó de primera dentro del área, pero su tiro se fue por encima del travesaño.

20:52 hsHoy

27 minutos: ¡TRAVESAÑO DE RIVER!

Paulo Díaz sacó un potente remate desde afuera del área y la pelota impactó en el palo.

20:48 hsHoy

23 minutos: ¡Armani salvó a River!

El Millonario quedó mal parado tras un tiro de esquina a favor y Julián Contrera quedó mano a mano con el arquero, que lo dejó sin espacios y le atajó el remate.

21 minutos: la gente de River hace sentir su descontento

“Movete, River, Movete” y “Pongan más huevos, pongan más corazón”, son las canciones que bajan desde las gradas ante la floja performance del Millonario. Carlos Villalba e Iván Morales salieron en Sarmiento para ser reemplazados por Joaquin Ardaiz y Elián Giménez.

15 minutos: cambios en River

Sebastián Driussi y Cristian Jaime, que debuta como profesional, ingresaron en lugar de Thiago Acosta y Santiago Lencina.

Tras mostrarse activo en la primera parte, Lencina no pudo replicar su actuación en el complemento (FotoBaires)20:38 hsHoy

13 minutos: remate de media distancia de Nacho Fernández

Ante la falta de asociaciones, el mediocampista de River disparó desde afuera del área y la pelota se fue por el costado del palo.

9 minutos: River sigue sin conectar un circuito de juego fluido

El equipo de Marcelo Gallardo mantiene la posesión de la pelota, pero no genera peligro. Sarmiento se plantó bien en defensa y anula las arremetidas del Millonario. Lucas Pratto salió para dejarle su lugar a Agustín Seyra

2 minutos: nuevo amonestado en Sarmiento

Joel Godoy vio la tarjeta amarilla tras cometerle infracción a Giuliano Galoppo y se suma a Juan Manuel Insaurralde, Julián Contrera y Lucas Pratto. En River está apercibido el propio mediocampista que le hicieron falta.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Marcelo Gallardo realizó modificaciones en River: Miguel Ángel Borja ingresó en lugar de Facundo Colidio. Facundo Sava no hizo cambios en Sarmiento.

47 minutos: ¡Nueva atajada de Acosta!

Giuliano Galoppo sacó un potente remate desde afuera del área, pero el arquero de Sarmiento se lució con una buena tapada.

45 minutos: ¡Tapadón de Acosta!

River elaboró la mejor jugada asociativa del partido y Facundo Colidio habilitó a Fabricio Bustos, quien no pudo vencer la resistencia del arquero de Sarmiento luego de quedar mano a mano.

40 minutos: River busca la igualdad en el cierre del primer tiempo

Con la impaciencia que baja desde las gradas, el Millonario presiona a Sarmiento contra su propio arco en los últimos compases de la etapa.

34 minutos: Gol confirmado

Después de unos minutos de revisión, tanto por una posible mano como por un supuesto fuera de juego, Sebastián Zunino ratificó la conversión de Morales.

29 minutos: ¡GOL DE SARMIENTO!

Luego de un remate de larga distancia de Alex Vigo, Franco Armani tuvo una floja respuesta y le regaló la pelota a Iván Morales, quien convirtió de media vuelta.

26 minutos: pasó la lluvia y reinan las imprecisiones en el Monumental

El Millonario no logra tejer buenas jugadas asociativas y no logra dañar al cuadro de Facundo Sava, que tampoco puede sacar réplicas con peligro sobre el arco de Franco Armani. Con el correr del reloj, comenzaron a predominar las interrupciones

17 minutos: nueva llegada de River

Tras una buena jugada asociativa, Nacho Fernández remató desde la frontal del área y Lucas Acosta despejó con los puños. En la reanudación, Thiago Acosta fue el que probó de media distancia y obligó a la intervención del arquero.

13 minutos: ¡Avisó River!

De pelota parada, Nacho Fernández tiró un centro punzante que Giualiano Galoppo no pudo conectar con precisión tras una salida errónea de Lucas Acosta.

10 minutos: River impone condiciones, pero no logra lastimar

Al mismo tiempo que se largó una intensa lluvia, el elenco de Marcelo Gallardo controla posesión de la pelota y pisa el área de Sarmiento constantemente. El Verde apuesta por golpear de contraataque.

5 minutos: River busca golpear desde el principio

Ante una defensa de Sarmiento que está brindando espacios, el Millonario muestra agilidad en la zona ofensiva con sus atacantes. Tanto el local como el visitante tuvieron un córner a favor.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

River Plate y Sarmiento de Junín se enfrentan en el Estadio Monumental por la 12ª jornada del Torneo Clausura. Sebastián Zunino es el árbitro principal. Se realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo antes del saque inicial. El público aplaudió para mostrar su respeto.

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(1) Franco Armani

(16) Fabricio Bustos

(28) Lucas Martínez Quarta

(17) Paulo Díaz

(20) Milton Casco

(34) Giuliano Galoppo

(26) Ignacio Fernández

(39) Santiago Lencina

(37) Thiago Acosta

(11) Facundo Colidio

(7) Maximiliano Salas

Suplentes

(14) Sebastián Boselli

(33) Agustín De la Cuesta

(8) Maximiliano Meza

(40) Lucas Obregón

(15) Sebastián Driussi

(27) Juan Bautista Dadín

(9) Miguel Borja

Entrenador: Marcelo Gallardo

19:00

Formación de Sarmiento confirmada

Titulares

(42) Lucas Acosta

(21) Alex Vigo

(44) Renzo Orihuela

(2) Juan Manuel Insaurralde

(39) Joel Godoy

(19) Julián Contrera

(25) Carlos Villalba

(5) Manuel García

(26) Yair Arismendi

(18) Iván Morales

(12) Lucas Pratto

Suplentes

(32) José Devecchi

(33) Gabriel Díaz

(34) Agustín Seyral

(36) Santiago Morales

(23) Elián Giménez

(29) Jonatan Gómez

(11) Santiago Rodríguez

(15) Leandro Suhr

(10) Federico Paradela

(20) Franco Frías

(9) Joaquín Ardaiz

Entrenador: Facundo Sava