Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

La Crema eliminó a Sportivo Belgrano de San Francisco y Las Águilas a Argentino de Monte Maíz. Disputarán el primer ascenso que entrega el Federal A.

Ciudad de Bolívar intentará lograr por primera vez en su historia el ascenso que otorga el Federal A.

Están los finalistas del Torneo Federal A . Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los equipos que se clasificaron a la última instancia del certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y dirimirán el primer ascenso que otorga la divisional a la Primera Nacional.

En las semifinales de vuelta, La Crema igualó sin goles como visitante con Sportivo Belgrano de San Francisco y sacó provecho del 3 a 0 con el que se había impuesto en el partido de ida disputado en la Perla del Oeste Santafesino.

Por su parte, el conjunto bonaerense, como local, derrotó 3 a 0 –el primer tanto lo marcó el paranaense, exAtlético Paraná, Brian Duarte– a Argentino de Monte Maíz y pudo revertir la serie luego de haber perdido 1 a 0 en el primer partido disputado en la localidad cordobesa.

La final del Federal A

Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar se enfrentarán el próximo domingo, en horario todavía a definir, en el Estadio Único de San Nicolás, donde se conocerá al campeón de la tercera división del fútbol argentino y el primer ascendido.

La Crema intentará volver rápidamente tras el descenso que sufrió la última temporada; mientras que Las Águilas intentarán jugar por primera vez en su historia la máxima categoría de ascenso.

El que pierda tendrá la oportunidad de seguir disputando la Reválida por el segundo ascenso.