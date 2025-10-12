LPF: amplio dominio de los anfitriones

Patronato, Atlético Neuquén, Instituto, Don Bosco capitalizaron la localía en los juegos disputados en el marco de la novena fecha del Clausura de la LPF.

Don Bosco derrotó a Argentino en el Gigante de la Avenida.

Se disputó este domingo en forma íntegra la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la LPF. En la jornada cinco equipos capitalizaron la localía al celebrar la victoria ante su gente. Oro Verde fue el único que festejó a domicilio.

En el estadio Grella Patronato se quedó con el clásico al superar 1 a 0 a Belgrano. El Rojinegro se aleja en lo más alto de las posiciones.

Por otro lado, en el sur de la capital entrerriana Atlético Neuquén goleó 5 a 1 a Los Toritos. Además, Instituto le ganó en Villa Uranga a Palermo 1 a 0. Don Bosco le ganó en el Gigante de la Avenida a Argentino 2 a 0. Mientras que Universitario derrotó 1 a 0 a San Benito.

En barrio Pirola Oro Verde sorprendió a Peñarol al golearlo 4 a 1. Mientras que en barrio San Roque Camioneros y Sportivo Urquiza igualaron 1 a 1.

Posiciones del Torneo Clausura de la Copa de la LPF

Patronato 23

Don Bosco 17

Peñarol 15

Atlético Neuquén 15

Sportivo Urquiza 13

Argentino 11

Camioneros 11

Universitario 11

Belgrano 10

Atlético Paraná 10

Oro Verde 10

Instituto 10

Palermo 9

San Benito 6

Los Toritos 1