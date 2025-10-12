Se disputó este domingo en forma íntegra la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la LPF. En la jornada cinco equipos capitalizaron la localía al celebrar la victoria ante su gente. Oro Verde fue el único que festejó a domicilio.
LPF: amplio dominio de los anfitriones
Patronato, Atlético Neuquén, Instituto, Don Bosco capitalizaron la localía en los juegos disputados en el marco de la novena fecha del Clausura de la LPF.
En el estadio Grella Patronato se quedó con el clásico al superar 1 a 0 a Belgrano. El Rojinegro se aleja en lo más alto de las posiciones.
Por otro lado, en el sur de la capital entrerriana Atlético Neuquén goleó 5 a 1 a Los Toritos. Además, Instituto le ganó en Villa Uranga a Palermo 1 a 0. Don Bosco le ganó en el Gigante de la Avenida a Argentino 2 a 0. Mientras que Universitario derrotó 1 a 0 a San Benito.
En barrio Pirola Oro Verde sorprendió a Peñarol al golearlo 4 a 1. Mientras que en barrio San Roque Camioneros y Sportivo Urquiza igualaron 1 a 1.
Posiciones del Torneo Clausura de la Copa de la LPF
Patronato 23
Don Bosco 17
Peñarol 15
Atlético Neuquén 15
Sportivo Urquiza 13
Argentino 11
Camioneros 11
Universitario 11
Belgrano 10
Atlético Paraná 10
Oro Verde 10
Instituto 10
Palermo 9
San Benito 6
Los Toritos 1