Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Seis personas fueron detenidas y se secuestraron drogas, armas, vehículos y dinero en un operativo antidrogas con allanamientos simultáneos en Colón.

12 de octubre 2025 · 17:48hs
Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

En un operativo de gran envergadura llevado a cabo en la noche de la víspera, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón logró resultados significativos en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

El procedimiento, realizado la noche del sábado, incluyó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, con órdenes judiciales emitidas y bajo la supervisión directa de la Unidad Fiscal de Colón, con intervención del Juzgado de Garantías.

el perfil del acusado de doble femicidio y su detencion en gualeguaychu

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Laurta fue detenido por doble femicidio y Palacio permanece detenido y se teme lo peor.

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de cocaína, marihuana, plantines de cannabis sativa, además de balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, armas de fuego, electrodomésticos, un automóvil y una motocicleta. Según fuentes policiales, varios de estos elementos están directamente relacionados con actividades de comercialización de estupefacientes, mientras que otros bienes podrían haber sido adquiridos con fondos provenientes de dicha actividad ilegal.

Además, seis personas mayores de edad fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia. Todos ellos permanecen alojados en dependencias policiales, en el marco de la investigación que continúa su curso.

LEER MÁS: Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Participación y coordinación

El operativo fue ejecutado por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón, con el apoyo táctico del Grupo Especial y la colaboración de efectivos de las Jefaturas Departamentales de Nogoyá, Villaguay y Tala. La labor conjunta permitió una intervención rápida y efectiva en los distintos puntos allanados, consolidando un golpe importante al narcomenudeo en la región.

Las autoridades destacaron la coordinación interdepartamental y el trabajo investigativo que permitió llegar a estos resultados, en una causa que continúa abierta con nuevas líneas de investigación.

