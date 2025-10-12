Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

La policía logró establecer que el chofer Martín Palacio levantó a Pablo Laurta en la terminal de Concordia el martes. El conductor está desaparecido.

Hasta hace apenas unas horas, eran dos hechos policiales que parecían no tener conexión. Por un lado, la desaparición de Martín Sebastián Palacio, un chofer de transfer (traslados ejecutivos) de 49 años que fue visto por última vez el martes 7 por la noche en la terminal de ómnibus de Concordia. Por otro, la huida de Pablo Laurta, acusado del brutal doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba, y detenido este domingo en Gualeguaychú junto a su hijo menor, cuando presuntamente intentaba escapar hacia Uruguay.

Ahora, las piezas comienzan a encajar en un rompecabezas que involucra al menos tres provincias, un viaje de alto valor, un auto incendiado y un prófugo de la justicia.

Martín Palacio, oriundo de Córdoba pero residente en Buenos Aires, había sido contratado para realizar un viaje entre Concordia y Córdoba, por el cual le pagarían 1.500.000 pesos. El martes por la noche subió a su Toyota Corolla tras recoger a un pasajero —ahora se sabe que fue Laurta— en la terminal de ómnibus de Concordia. Desde ese momento, Palacio no volvió a comunicarse con su familia.

chofer El chofer de transfer está desparecido.

La denuncia por su desaparición fue presentada por su hermana, primero en Córdoba y luego personalmente en Concordia. Días después, el sábado a la mañana, una escena inquietante puso en alerta a los investigadores: el Toyota Corolla de Palacio apareció totalmente quemado en Córdoba en la zona del Camino al Gateado, pasando por Villa Retiro.

Auto incendiado Palacio El auto de Palacio apareció incendiado. Nexus Contenidos

El crimen y la fuga

El sábado por la noche, Córdoba se estremeció con la noticia del hallazgo sin vida de dos mujeres en una vivienda del barrio San Pedro Toyos. Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas, y el principal sospechoso era Pablo Laurta, expareja de la joven y padre del niño P.R.L., de 5 años, con quien desapareció tras el crimen.

Las cámaras de seguridad, el testimonio de allegados y un rastro que comenzaba en Córdoba y terminaba en Entre Ríos permitieron a la Policía localizar a Laurta en Gualeguaychú. Fue detenido este domingo por la tarde en las inmediaciones del Hotel Berlín, mientras esperaba un taxi para cruzar hacia Uruguay junto a su hijo. El menor fue hallado en buenas condiciones.

“Nos falta el taxista”, dijo a UNO una fuente de la investigación, en relación al conductor que debía buscar al presunto femicida para cruzarlo a Uruguay, de donde es oriundo Laurta.

Detenido doble femici

Mientras Laurta permanece detenido como sospechoso de un doble crimen, los investigadores comenzaron a revisar su recorrido desde Córdoba. Fue en ese contexto que emergió el posible nexo con la desaparición de Palacio: todo indica que el conductor cordobés podría haber sido contratado por Laurta, aunque el viaje terminó abruptamente. La aparición del auto incinerado en Córdoba no hizo más que reforzar esa línea.

Hoy, policías de Concordia, Gualeguaychú y Córdoba trabajan en coordinación, intentando reconstruir los últimos pasos de Palacio y esclarecer si, efectivamente, fue víctima colateral de una fuga desesperada tras un doble crimen. El chofer de transfer sigue desaparecido y su familia exige respuestas.

Victimas doble femicidio Cordoba Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en Córdoba.

Conferencia de Roncaglia

Este domingo, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, informó que la Policía y el ministro de Seguridad de Córdoba alertaron a las autoridades de Entre Ríos que el sospechoso del crimen, Laurta, podría estar en Gualeguaychú. Entonces, se activó el Alerta Sofía para evitar que escapara del país, ya que, siendo uruguayo, intentaba cruzar ilegalmente el río Uruguay.

Con la información aportada desde Córdoba, se montó un operativo en Gualeguaychú y se lo localizó en el hotel Berlín, en calle Bolívar al 700. Laurta fue detenido en el hall del hotel, mientras el niño P., que lo acompañaba, fue resguardado y llevado a la comisaría del Menor. Tras su detención, Laurta se descompensó y fue atendido por un médico. Quedó detenido por la Policía de Entre Ríos. “El 7 de octubre esta persona, Pablo Daniel Rodríguez Laurta, se toma un UBER desde Concordia en un Toyota Corolla conducido por Martín Palacios, de 49 años”, reveló el funcionario y señaló que siguen investigando lo sucedido con este último.