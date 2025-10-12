En un duelo que careció de oportunidades claras, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 en una nueva edición del clásico mendocino por la jornada 12 del Torneo Clausura. El Bautista Gargantini le dio una enorme recibida a La Lepra, que terminó con nueve por las expulsiones de Tomás Bottari, por roja directa vía VAR, y de Sebastián Villa, capitán del elenco de Alfredo Berti, por doble amonestación. A pesar de la ventaja, el Tomba no pudo romper la resistencia del local.
Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz
Las expulsiones de Bottari, por roja directa vía VAR, y de Villa, por doble amarilla, dejaron a Independiente Rivadavia con nueve ante el Tomba.
12 de octubre 2025 · 18:55hs