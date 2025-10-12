Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

En un duelo que careció de oportunidades claras, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 en una nueva edición del clásico mendocino por la jornada 12 del Torneo Clausura. El Bautista Gargantini le dio una enorme recibida a La Lepra, que terminó con nueve por las expulsiones de Tomás Bottari, por roja directa vía VAR, y de Sebastián Villa, capitán del elenco de Alfredo Berti, por doble amonestación. A pesar de la ventaja, el Tomba no pudo romper la resistencia del local.