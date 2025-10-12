El sueño de ascenso de Patronato se esfumó en el sur cordobés

Patronato perdió 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto por los octavos de final del Reducido. El Rojinegro se despidió hasta la próxima temporada.

Patronato perdió este domingo 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto en una de las series correspondiente a los octavos de final del reducido de la Primera Nacional. Martín Garnerone, de penal, abrió el marcador a los 14 minutos en el estadio Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini, Lucas González estiró cifras a los 19'. Facundo Díaz descontó a los 48'.

Con este resultado, el Rojinegro se despidió hasta la próxima temporada. El Celeste avanzó a la siguiente fase.

Patronato entró dormido, el Celeste lo aprovechó

Gabriel Gómez apostó por el regreso de la línea de cinco defensores. No se la jugó por este esquema para reforzar la defensa, sino para brindarle libertades ofensivas a sus marcadores de punta ante la obligación de ganar para continuar en carrera.

La estrategia no dio los réditos esperados. El Rojinegro ingresó dormido al campo de juego. Estudiantes no especuló con el empate y fue a buscar la diferencia con celeridad. A los 5 minutos Martín Garnerone intentó sorprender con un remate de media distancia que pasó cerca del parante. 120 segundos después Angelini envió el balón al área entrerriana. Alan Sosa se anticipó a la presencia de Garnerone.

La postura ambiciosa del Celeste le permitió romper el cero antes del cuarto de hora. El árbitro Nahuel Viñas sancionó penal luego que el balón impactara en la mano de Santiago Bellatti. La acción fue capitalizada por Garnerone, quien canjeó la pena máxima por gol.

El Rojinegro sintió el impacto. El dueño de casa aprovechó el desequilibrio de la visita al estirar cifras. Javier Ferreira bajó el balón en el punto penal. El esférico le quedó servido a Lucas González, quien ejecutó a Sosa.

El decepcionante inicio de juego impulsó a Gómez a mover piezas. En este sentido ordenó el ingreso de Valentín Pereyra por Bellatti. Con esta modificación rompió la línea de cinco en el fondo para darle espacio al sistema 4-4-2, con dos futbolista con vocación ofensiva sobre los extremos del mediocampo.

A partir de ahí creció el juego del Santo. Alan Bonansea ganó en las alturas para dejar a Joaquín Barolín en posición de gol. Sin embargo el oriundo de La Paz se frenó cuando tenía que atacar el balón. Luego Pereyra probó con un disparo de media distancia que controló Brian Olivera.

Patronato pudo descontar en tiempo de descuento a través de una acción de balón detenido. Juan Barinaga acarició la redonda. La caprichosa tenía destino de red. En el camino se interpuso el uno de Estudiantes, quien se esforzó para sostener el cero en su arco y los dos tantos de distancia.

Facundo Díaz encendió la esperanza entrerriana

El elenco de barrio Villa Sarmiento prolongó su mejoría en los primeros pasajes del segundo tiempo. Esto le permitió descontar cifras. Un despeje corto de Gonzalo Maffini fue capitalizado por Facundo Díaz, quien en función ofensiva empujó el balón al fondo de la red.

El Rojinegro acarició el empate en el siguiente avance. Un gran centro enviado desde la banda izquierda por Ian Escobar fue conectado por Bonansea. Federico Castro tuvo servido en bandeja el gol, pero el ex-delantero de Independiente Rivadavia le erró a los tres palos cuando tenía el arco a su merced.

El DT de Estudiantes, Iván Delfino, movio el banco buscando equilibrar el desarrollo del partido. Oxigeno las líneas con el recambio. Eso le permitió observar más cerca la humanidad de Alan Sosa, pero sin gravitar.

Sin claridad en el juego, pero con amor propio, Patronato buscó la paridad para quedar a tiro de la victoria. Barolín pudo nivelar cifras, pero no pudo conectar de lleno a la redonda. Fue derrota y eliminación del Rojinegro en el sur cordobés.

Formaciones en Río Cuarto

Estudiantes: Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini (66' Cobos); Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera y Tomás González (66' Nelle); Lucas González, Javier Ferreira y Martín Garnerone (66' Valiente). DT: Iván Delfino

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti (25' Pereyra), Facundo Díaz e Ian Escobar; Gallucci Otero (81' Enrique) y Juan Barinaga; Federico Castro (81' Sombra), Alan Bonansea y Joaquín Barolín. DT: Gabriel Gómez.

Goles: 14' Garnerone, p (E); 19' Lucas González (E); 48' Facundo Díaz (P)

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Nahuel Viñas

Otros resultados del reducido

Atlanta, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia de Jujuy y Estudiantes de Buenos Aires avanzaron a los cuartos de final del reducido.

El Bohemio goleó 3 a 0 a Chaco For Ever. El Albo dejó en el camino a Temperley al derrotarlo 2 a 0. El Lobo jujeño eliminó a San Miguel al igualar 0 a 0. Por su parte, el el Pincha de Caseros venció 1 a 0 a Deportivo Maipú. Por otro lado, Tristán Suárez le ganó 2 a 1 a Agropecuario de Carlos Casares.