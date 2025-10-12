TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

El cordobés, que largó 7º, se impuso en una gran carrera después de prevalecer en la disputa con Iansa (Fiat Tipo) y concretó el regreso al triunfo en el TN.

El regreso al triunfo de Facundo Chapur (Citroën C-Elysée) tenía que ser en una gran carrera y avanzando desde atrás como uno de los protagonistas destacados de las clásicas y ásperas luchas que ofrecen los pilotos y autos de la Clase 3 del TN. El cordobés cortó una racha de 21 carreras sin victorias al imponerse luego de largar 7º en la Final realizada en el autódromo de Rosario, por la 10ª fecha del campeonato 2025.

La 12ª visita del TN al Juan Manuel Fangio ofreció una competencia sumamente atractiva, con 4 líderes y una primera parte frenética. Ricardo Risatti (Toyota Corolla) largó desde la “pole position” por 1ª vez en la Clase 3, pero ya en el 2º giro se vio superado por José Manuel Urcera (Ford Focus) y Gastón Iansa (Fiat Tipo). El “Misil” de San Vicente adelantó a “Manu” en esa misma vuelta y se mantuvo al frente hasta que fue doblegado por Chapur en la 7ª ronda, no sin que el piloto del Sur Racing diera todo en pos de conservar la punta.

Chapur, que no ganaba desde el 18 de noviembre de 2023 en Viedma con un Ford Focus del GC Competición, alcanzó su 9ª victoria en la Clase 3. Y propició el regreso al triunfo de Citroën, cuyo anterior festejo había sido el 8 de marzo de 2015 en Termas de Río Hondo, con el C4 5 puertas de Matías Rossi. Además, “Metralleta” le dio al C-Elysée su primer éxito en la categoría, que tiene al bicampeón de la división mayor del TN como único usuario.

“Fue una hermosa carrera, nos la merecíamos por todo lo que nos pasó este año con el auto y con los motores. Somos un gran grupo y no nos centramos en ver quién tenía la culpa, sino en tratar de mejorar, y por eso hoy tuvimos un auto con un excelente nivel que nos permitió avanzar”, señaló Chapur en AM590 Continental y Campeones Radio.

El piloto del Nico Kern Racing, que se convirtió en el 7º ganador de la temporada 2025, contó que la victoria peligró por un insólito percance: “Se me abrió el matafuegos en la última vuelta, pero por suerte tiró todo el contenido para atrás y no me ensució el parabrisas. No tenía idea cuánto me achicó Iansa en ese último giro porque no podía ver para atrás ”.

Iansa, quien había escoltado a Chapur en aquel triunfo de Viedma 2023, consiguió su 1º podio de la temporada 2025 y el 11º en la Clase 3 en su 3ª presentación con el Fiat Tipo del Sur Racing. “Este resultado es muy positivo. Facu (Chapur) me pasó en un lugar que a mi auto le ‘dolía’ y después no lo pude seguir. Desde ahí me dediqué a aguantar el 2º puesto. Venimos muy bien, pero estos resultados no nos deben confundir porque son muy trabajados. Estamos en buen camino y esperamos seguir por este camino de evolución ”, destacó Iansa en AM590 Continental y Campeones Radio.

Luego de un gran trabajo en la Final, en la largó 14º y llegó 3º, Julián Santero (Toyota Corolla) quedó a un paso del título, que podría asegurar en Río Cuarto, la próxima fecha. El mendocino del GR Competición amplió su ventaja de 57 a 77 puntos cuando quedan 105 en juego en las dos fechas restantes, en las que todos los pilotos correrán sin lastre.

“Estoy muy feliz con lo que logramos hoy. Sentí que tenía auto para ir por el podio y ahí fui, no me entra en la cabeza tener un auto para ser 3º y quedarme tranquilo en el 5º lugar. Venimos haciendo un gran trabajo en todo el año y nuestros rivales han sido muy irregulares. Tenemos una gran diferencia y ahora queda no parar ”, sostuvo Santero tras su 6º podio del año.

Pese a cosechar su 3º abandono en las últimas 4 Finales (esta vez por el desprendimiento de la rueda trasera izquierda), Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) se mantiene como escolta de Santero. Aunque la mira del pinamarense está mucho más puesta Rodrigo Lugón (VW Virtus), a quien le lleva 4 puntos en la pelea por el ascenso al Turismo Carretera que otorga el TN Clase 3.

En su debut como piloto titular en el TN, Agustín Canapino arribó 8º luego de largar 10º con el Toyota Corolla del Ale Bucci Racing. “Es un buen resultado para la performance que mostró el auto, que no tenía el ritmo de punta. Desde que arrancó la carrera iba bastante más de trompa que en la serie ”, explicó el “Titán”.

Lo que sigue en el TN

La próxima fecha del TN Clase 3 se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre, en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Buenos Aires.