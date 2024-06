La cancha que viene para la Selección Argentina: césped natural, clima pesado y Fórmula 1

Las sedes de los partidos del certamen continental fueron el principal foco de las críticas de la mayoría de los entrenadores y jugadores, y la Albiceleste no se vio exenta. Así lo hicieron saber ante los medios el Dibu Martínez, Cuti Romero y Scaloni luego del debut ante Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y las críticas siguieron, aunque ya no públicamente, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante los trasandinos. El principal inconveniente estuvo en que estos dos estadios contaban con césped sintético y se hizo el cambio a natural, aunque apenas un puñado de días antes de los encuentros, algo que los dejó en mal estado por la poca preparación y generó complicaciones físicas, entre ellas la lesión del defensor de Boca y capitán peruano, Luis Advíncula, y que dejó afectado a Lionel Messi, que sintió molestias aunque no se hará estudios.