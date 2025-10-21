Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

La base de Patronato modelo 2026

Patronato sufrirá varias bajas en la próxima temporada de la Primera Nacional. A su vez cuenta con una base importante de jugadores de la institución.

21 de octubre 2025 · 12:20hs
Patronato tendrá una importante renovación en su plantel.

Prensa Patronato

Patronato tendrá una importante renovación en su plantel.

El plantel Patronato cuenta con una base importante para encarar la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. En este punto 16 futbolistas que formaron parte de la última campaña mantienen contrato con el Rojinegro. Un número importante dejarán la institución de barrio Villa Sarmiento a fin de año.

Los nombres que seguirían en el Rojinegro para encarar la temporada 2026 de la Primera Nacional

El arco está bien cubierto con la presencia de Alan Sosa, Iván Chávez y Román Peralta. La continuidad del oriundo de Reconquista depende de la decisión que adoptará Tigre, entidad propietaria de su pase.

El plantel de Patronato seguirá de vacaciones.

Patronato extiende licencia y pospone retorno a los entrenamientos

Joaquín Barolín (abajo a la izquierda) atendió el llamado de Ovación desde San Gustavo.

Joaquín Barolín alcanzó varios objetivos en el 2025

El ex-Unión de Santa Fe tiene contrato con el Santo hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo el Matador de la localidad bonaerense de Victoria tiene la posibilidad de repescar a Sosa. Esto sucedería si Tigre transfiere en el próximo mercado de pases a Felipe Zenobio, su arquero titular. Por su parte, Chávez está transitando la rehabilitación de la rotura de ligamentos cruzados anterior de su rodilla izquierda.

Alan Sosa.jpg
Alan Sosa tiene contrato con Patronato, pero podr&iacute;a retornar a Tigre.

Alan Sosa tiene contrato con Patronato, pero podría retornar a Tigre.

Nota relacionada: Patronato extiende licencia y pospone retorno a los entrenamientos

Los defensores que mantiene vinculo con la centenaria institución son los marcadores centrales Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Facundo Díaz y Fernando Moreyra. El Monito, uno de los futbolistas con mayor regularidad en el último certamen, podría dejar la institución si llega una oferta que seduzca en barrio Villa Sarmiento. Para el mediocampo continuarán Valentín Pereyra, Juan Pablo Barinaga, Marcos Enrique, Augusto Picco, Guillermo Sánchez, Valentín Villarreal, Luciano Pacco y Alejo Miró. Mientras que Joaquín Barolín es el único delantero que mantiene vínculo contractual.

A este listado hay que agregar a los juveniles Gaetano Motta, Franco Lencinas y Luciano Strey, quienes en los últimos meses firmaron su primer contrato.

Los contratos que finalizan en Patronato y los futbolistas que deberán retornar a barrio Villa Sarmiento

Por su parte, una docena de futbolistas cerrarán su estadía en Patronato una vez finalizado el 2025. Ellos son el arquero Juan Pablo Mazza, los defensores Julián Navas, Gonzalo Asís y Ian Escobar; los volantes Maximiliano Rueda, Emanuel Moreno, Santiago Gallucci Otero, Alan Sombra y Matías Pardo; y los atacantes Alan Bonansea, Julián Marcioni (los dos figuran en el radar de Quilmes) y Federico Castro.

Alan Bonansea Patronato
Alan Bonansea, ayer en Estudiantes de R&iacute;o Cuarto, hoy en Patronato

Alan Bonansea, ayer en Estudiantes de Río Cuarto, hoy en Patronato

A su vez, deberán regresar a barrio Villa Sarmiento los arqueros Franco Rivasseau, quien fue cedido a préstamo a Los Andes, y Matías Caballero, quien formó parte del plantel de Sportivo Las Parejas en el Torneo Federal A; los defensores Santiago Piccioni, de último paso por Sarmiento de Resistencia, y Agustín Ramos, quien buscó minutos de competencia en El Linqueño de Lincoln; el mediocampista Benjamín Bravo, quien fue cedido a préstamo a Sol de América de Formosa, y el delantero Diego Cardoso, de Germinal de Rawson

Patronato Primera Nacional contrato
Noticias relacionadas
Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato.

Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato

Echagüe festejó su segundo triunfo en el Clausura de la APB

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Chiqui Tapia le deseó éxito a la nueva dirigencia de Patrón.

El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

Se inició una nueva etapa en Patronato: Adrián Bruffal asumió como presidente.

Se inició una nueva etapa en Patronato: Adrián Bruffal asumió como presidente

Ver comentarios

Lo último

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Ultimo Momento
Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La base de Patronato modelo 2026

La base de Patronato modelo 2026

Policiales
Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

La provincia
El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Concordia fue nombrada como Ciudad Art Noveau de América 2025

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Dejanos tu comentario