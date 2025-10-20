Patronato extiende licencia y pospone retorno a los entrenamientos

Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

El primer equipo de Patronato tenía la idea de volver este martes a los trabajos, pero se informó que seguirán con el parate y la vuelta no tiene fecha.

20 de octubre 2025 · 19:26hs
Prensa Patronato

Tras una semana de licencia, el plantel profesional de Patronato tenía previsto retomar los entrenamientos este martes las 10 n el predio La Capillita, ubicado en la zona este de Paraná. Sin embargo, la dirigencia informó que el equipo seguirá con días libres y aún no definió la fecha exacta para la vuelta a las prácticas.

El cuerpo técnico, encabezado por Gabriel Gómez, quien dirigió al Rojinegro durante la temporada 2025, había planificado estar presente en el predio para despedirse de sus jugadores. Gómez, nacido en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, decidió rescindir su contrato el pasado viernes luego de la eliminación del equipo en los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional ante Estudiantes de Río Cuarto.

Joaquín Barolín alcanzó varios objetivos en el 2025

Gabriel Gómez dejó de ser el entrenador de Patronato

Por el momento, los entrenamientos estarán a cargo de manera interina por Marcelo Candia, mientras la nueva comisión directiva que preside Adrián Bruffal, y que asumirá sus funciones tras la reunión de directivos en la sede social de calle Grella 874, comenzará a evaluar diferentes opciones para designar al próximo director técnico del club.

Por novedades en Patronato

La espera continúa para el plantel y los hinchas, que aguardan novedades en cuanto al regreso a los trabajos y la confirmación del nuevo cuerpo técnico que tendrá la misión de afrontar los próximos desafíos en el fútbol profesional.

