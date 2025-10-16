APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

El cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) marcó triunfo de los equipos que oficiaron de anfitrión: Echagüe y Unión de Crespo.

En el estadio Luis Butta el AEC edificó su segunda victoria en el certamen. Lo hizo al superar 64 a 60 a San Martín en un duelo de elencos que se ubican en los últimos escalones de la tabla. Por su parte, el Cervecero derrotó a Patronato 90 a 74.