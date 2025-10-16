Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Echagüe celebró su segundo triunfo en el Torneo Clausura de la APB. En Crespo Unión superó a Patronato.

16 de octubre 2025 · 09:44hs
Echagüe festejó su segundo triunfo en el Clausura de la APB

Echagüe festejó su segundo triunfo en el Clausura de la APB

El cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) marcó triunfo de los equipos que oficiaron de anfitrión: Echagüe y Unión de Crespo.

En el estadio Luis Butta el AEC edificó su segunda victoria en el certamen. Lo hizo al superar 64 a 60 a San Martín en un duelo de elencos que se ubican en los últimos escalones de la tabla. Por su parte, el Cervecero derrotó a Patronato 90 a 74.

Los seleccionados de la APB, en la previa del inicio del certamen.

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Sionista es el único líder de la APB.

APB: Sionista ganó con claridad y es único líder del Torneo Clausura

Resultados de la décima fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Sionista 70 – Estudiantes 46

Ciclista 91 – Talleres 54

Quique 66 – Olimpia 68

Miércoles

Echagüe 64 - San Martín 60

Unión (Crespo) 90 – Patronato 74

Libre: Patronato

Sionista, único líder

Las posiciones del Torneo Clausura de Primera División quedaron de la siguiente manera:

Sionista 18 (8-2)

Recreativo 16 (8-0)

Estudiantes 16 (6-4)

Ciclista 15 (7-1)

Olimpia 15 (6-3)

Quique 14 (5-4)

Paracao 13 (4-5)

Rowing 13 (4-5)

Talleres 13 (4-5)

Unión 13 (4-5)

Patronato 11 (1-9)

Echagüe 11 (2-7)

San Martín 9 (0-9)

