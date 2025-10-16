El cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) marcó triunfo de los equipos que oficiaron de anfitrión: Echagüe y Unión de Crespo.
APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha
Echagüe celebró su segundo triunfo en el Torneo Clausura de la APB. En Crespo Unión superó a Patronato.
En el estadio Luis Butta el AEC edificó su segunda victoria en el certamen. Lo hizo al superar 64 a 60 a San Martín en un duelo de elencos que se ubican en los últimos escalones de la tabla. Por su parte, el Cervecero derrotó a Patronato 90 a 74.
Resultados de la décima fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Sionista 70 – Estudiantes 46
Ciclista 91 – Talleres 54
Quique 66 – Olimpia 68
Miércoles
Echagüe 64 - San Martín 60
Unión (Crespo) 90 – Patronato 74
Libre: Patronato
Sionista, único líder
Las posiciones del Torneo Clausura de Primera División quedaron de la siguiente manera:
Sionista 18 (8-2)
Recreativo 16 (8-0)
Estudiantes 16 (6-4)
Ciclista 15 (7-1)
Olimpia 15 (6-3)
Quique 14 (5-4)
Paracao 13 (4-5)
Rowing 13 (4-5)
Talleres 13 (4-5)
Unión 13 (4-5)
Patronato 11 (1-9)
Echagüe 11 (2-7)
San Martín 9 (0-9)