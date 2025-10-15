Uno Entre Rios | Ovación | Chiqui Tapia

El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

A través de su cuenta de X, Chiqui Tapia felicitó a Adrián Bruffal por asumir como máxima autoridad de la entidad Rojinegra. También mencionó a Víctor Müller.

15 de octubre 2025 · 17:29hs
Chiqui Tapia le deseó éxito a la nueva dirigencia de Patrón.

Chiqui Tapia le deseó éxito a la nueva dirigencia de Patrón.

Patronato inició un nuevo ciclo de su vida institucional este martes, con la asunción de Adrián Bruffal como nuevo presidente. Quien se acordó de la entidad paranaense y de su flamante máximo dirigente fue ni más ni menos que el Chiqui Tapia, quien a través de su cuenta de X envió sus salutaciones.

El presidente de la AFA, que replicó una publicación de la cuenta oficial de Patrón, también destacó al exfutbolista profesional Víctor Müller, uno de los ídolos históricos de la institución paranaense, quien fue confirmado como uno de los dos directores deportivos que estará ligado al fútbol profesional y juvenil.

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

El certamen provincial tendrá la continuidad de su campeonato en los primeros días de noviembre.

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El saludo del Chiqui Tapia

Embed

Chiqui Tapia Adrián Bruffal Patronato Martín Müller
Noticias relacionadas
El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby.

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza.

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20.

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

Unión se impuso por 1 a 0 en el juego disputado en el estadio Grella. 

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Ver comentarios

Lo último

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

El Seosper organiza Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa

El Seosper organiza "Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa"

La Rioja: el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio

La Rioja: el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio

Ultimo Momento
Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

El Seosper organiza Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa

El Seosper organiza "Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa"

La Rioja: el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio

La Rioja: el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio

El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Policiales
Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Ovación
Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

La provincia
Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Dejanos tu comentario