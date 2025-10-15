El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

A través de su cuenta de X, Chiqui Tapia felicitó a Adrián Bruffal por asumir como máxima autoridad de la entidad Rojinegra. También mencionó a Víctor Müller.

Patronato inició un nuevo ciclo de su vida institucional este martes, con la asunción de Adrián Bruffal como nuevo presidente. Quien se acordó de la entidad paranaense y de su flamante máximo dirigente fue ni más ni menos que el Chiqui Tapia, quien a través de su cuenta de X envió sus salutaciones.