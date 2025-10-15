El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

Patronato inició un nuevo ciclo de su vida institucional este martes, con la asunción de Adrián Bruffal como nuevo presidente. Quien se acordó de la entidad paranaense y de su flamante máximo dirigente fue ni más ni menos que el Chiqui Tapia, quien a través de su cuenta de X envió sus salutaciones.
A través de su cuenta de X, Chiqui Tapia felicitó a Adrián Bruffal por asumir como máxima autoridad de la entidad Rojinegra. También mencionó a Víctor Müller.
El presidente de la AFA, que replicó una publicación de la cuenta oficial de Patrón, también destacó al exfutbolista profesional Víctor Müller, uno de los ídolos históricos de la institución paranaense, quien fue confirmado como uno de los dos directores deportivos que estará ligado al fútbol profesional y juvenil.