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La APB lanzó una campaña solidaria denominada "Doná tus Zapas"

La propuesta de la APB apunta a recolectar calzado deportivo para destinarlo a escuelas deportivas municipales y playones comunitarios.

13 de abril 2026 · 15:34hs
La APB lanzó una campaña solidaria denominada Doná tus Zapas

La Asociación Paranaense de Básquetbol (APB) anunció el lanzamiento de la segunda edición de la campaña solidaria "Dona tus Zapas". La iniciativa busca recolectar zapatillas deportivas en buen estado para ser donadas a niños, niñas y jóvenes que asisten a las escuelas deportivas municipales y playones comunitarios de Paraná.

La propuesta nació en el año 2025 al detectar la gran cantidad de chicos que se acercan a practicar básquetbol y otras disciplinas en los barrios, pero que no cuentan con el calzado adecuado para la práctica segura del deporte.

El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

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Desde la APB aspiran que esta movida no solo involucre a los clubes afiliados y a sus jugadores, sino que busca la complicidad de toda la ciudadanía. "Queremos que las familias del básquet miren en sus casas. Los chicos crecen rápido y suelen dejar calzado en excelente estado. Esas zapatillas pueden hacer que otro gurí juegue cómodo y sin lastimarse" indicaron desde la organización.

Cómo sumarse a la campaña solidaria

La recolección oficial comenzará el próximo 15 de abril y se extenderá hasta el 25 de mayo. Los vecinos de la ciudad podrán acercar sus donaciones de calzado deportivo (de todos los talles, priorizando infantiles y juveniles) a las sedes de la APB, ubicado en calle Italia 275, de 17.30 a 20. O a los clubes afiliados al ente que regula el baloncesto en la capital entrerriana.

Desde la organización solicitan que, por respeto a quienes las van a recibir, el calzado entregado se encuentre limpio y en condiciones de uso (sin roturas graves y con sus respectivos cordones y plantillas).

APB campaña solidaria Paraná
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