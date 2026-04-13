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Quique visitara a Urquiza de Santa Elena por la Liga Federal

Quique y el elenco del norte entrerriano se enfrentarán desde las 21.30 en el estadio del Cuse. En Santa Fe jugarán Gimnasia-Rivadavia.

13 de abril 2026 · 09:33hs
En su última presentación Quique derrotó como local a Gimnasia de Santa Fe. 

Prensa Quique

En su última presentación Quique derrotó como local a Gimnasia de Santa Fe. 

Quique visitará esta lunes a Urquiza de Santa Elena en una nueva presentación en la Liga Federal de Básquet. Este encuentro, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se disputará desde las 21.30 en el norte entrerriano. Por el mismo sector también jugarán Gimnasia y Esgrima de Santa Fe-Rivadavia Juniors de Santa Fe.

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El presente de Quique y Urquiza

El Decano viene de celebrar una importante victoria al derrotar 73 a 62 a Gimnasia de Santa Fe en el estadio Guillermo Gaya. Con este marcador el elenco dirigido por Luis Chuzo González registra un récord de dos triunfos y tres derrotas. Estos números lo posicionan en el cuarto escalón.

En su última presentación Quique derrotó como local a Gimnasia de Santa Fe. 

Quique cantó victoria por la Liga Federal

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Urquiza, por su parte, es el líder del sector. Se despertó de la sorpresiva derrota sufrida como local en el capítulo inicial ante Sionista al encadenar cuatro victorias en serie (superó a Recreativo en la capital entrerriana, a Gimnasia de Santa Fe en Santa Elena, a La Armonía en Colón y Rivadavia Juniors de Santa Fe. El triunfo ante el Rojo santafesino le permitió ubicarse en lo más alto de la tabla.

Duelo de representantes de Santa Fe

Por otro lado, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Rivadavia Juniors protagonizarán el primer duelo de los representantes de la vecina capital provincial. Esta historia, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se desarrollará a partir de las 20.30 en el estadio Ezequiel Ceratti.

El Rojo tropezó en su última presentación al perder como local ante Urquiza. Ese resultado marcó el final de un comienzo positivo con cuatro victorias en serie. Gimnasia, buscará capitalizar su localía. Bajo esa condición el conjunto Mensana celebró las dos victorias en la temporada. Esos triunfo lo depositaron en el quinto escalón de la tabla con un registro de dos éxitos y tres caídas.

Posiciones de la Liga Federal

La tabla de la Zona A de la Conferencia Litoral quedó de la siguiente manera:

Urquiza 9 (4-1)

Rivadavia Juniors 9 (4-1)

Sionista 9 (3-3)

La Armonía 8 (2-4)

Recreativo 8 (2-4)

Quique 7 (2-3)

Gimnasia 7 (2-3)

Quique Urquiza de Santa Elena Santa Fe Liga Federal
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