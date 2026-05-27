Barracas cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Sudamericana

Barracas Central perdió 3-0 en su visita al Cruzmaltino en el estadio São Januário de Río de Janeiro por la sexta fecha del certamen internacional.

Barracas Central cayó por goleada ante Vasco da Gama en su despedida de la Copa Sudamericana. El Guapo finalizó su paso por el torneo internacional en el último puesto. Con este resultado el equipo argentino concluyó con solo tres puntos, producto de tres empates. Por el Grupo G clasificaron Olimpia (13 puntos) a octavos de final y Vasco da Gama (10 unidades) al repechaje.