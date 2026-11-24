El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la FIFA falló a favor de la selección de Senegal y lo proclamó campeón oficial de la Copa Africana 2025, tras una larga polémica surgida a raíz del escandaloso partido de la final ante Marruecos.

En marzo de este año, la federación marroquí elevó una queja para invalidar el título senegalés ante el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que consideró que la salida de los Leones de Téranga, a minutos de terminar el partido, fue equivalente a un abandono y declaró a Marruecos ganador del partido por 3-0 y campeón de la competencia.

El 18 de enero de 2026 tuvo lugar la final de la Copa Africana que, más allá de la importancia de proclamar al campeón del continente, tuvo a Senegal y Marruecos como protagonistas de un escandaloso final de encuentro que posteriormente se llevó a los tribunales del fútbol.

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana?

El escándalo se originó durante los ocho minutos de descuento: primero le anularon un gol a Senegal a los 46 minutos del segundo tiempo; posteriormente, el árbitro Jean-Jacques Ndala Ngambo, mediante una revisión en el VAR, cobró penal a favor de Marruecos a los 53 minutos del complemento.

Tras la decisión final, el técnico de Senegal, Pape Thiaw, les ordenó a los jugadores retirarse del campo por "falta de transparencia"; el único que se quedó en el campo fue su capitán, Sadio Mané, hasta que sus compañeros volvieron al partido para retomar la jugada del penal.

A los 114 minutos, Brahim Díaz, encargado del remate, intentó picarla, pero se encontró con Édouard Mendy, firme para quedarse con el débil disparo del marroquí.

Tras el escandaloso episodio en el tiempo reglamentario, el partido se definió con un gol de Pape Gueye en el tiempo suplementario, que consagró a Senegal como campeón.

Pero la polémica no terminó ahí, sino que, meses después, la Federación marroquí elevó un reclamo por el retiro de los jugadores senegaleses del terreno, por lo que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) lo consideró válido para quitarle el título a Senegal, al acusarlo de "abandono de partido", y otorgarle la Copa a Marruecos.