El Consejo General de Educación (CGE) informó que, durante la jornada de este martes 24 de noviembre, ocho de cada 10 docentes asistieron con normalidad a las aulas en toda la provincia, sosteniendo la tendencia registrada en instancias anteriores.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del CGE, informa que el nivel de presencialidad docente en los establecimientos educativos de los 17 departamentos de la provincia superó este martes el 80%.

De acuerdo con el relevamiento oficial realizado mediante el sistema de monitoreo digital del organismo, ocho de cada 10 educadores concurrieron a cumplir con sus tareas habituales, garantizando el dictado de clases y el normal funcionamiento de las instituciones educativas en todo el territorio entrerriano.

Desde la cartera educativa destacaron que los datos de este martes confirman la continuidad de la tendencia sostenida a lo largo del ciclo lectivo, donde la amplia mayoría de la docencia optó por permanecer en las aulas frente a las medidas de fuerza convocadas.