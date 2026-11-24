El director de árbitros del fútbol argentino, Federico Beligoy, es investigado por su crecimiento patrimonial desde que asumió un rol en la AFA.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires Facundo Del Gaiso amplió la denuncia contra el director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy , por presunto lavado de activos.

La nueva presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez federal Daniel Rafecas, tras conocerse la adquisición de una vivienda en el barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría.

“La ampliación se funda en un nuevo hecho de público conocimiento, vinculado con el crecimiento patrimonial del denunciado, que refuerza las sospechas expuestas en la presentación original”, enfatizó Del Gaiso.

Tras la denuncia inicial, el medio La Nación reveló que, según los registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, Beligoy sería titular de una parcela en uno de los countries más exclusivos de la zona sur.

La propiedad tiene 339 m² construidos sobre un terreno de más de 856 m², con una valuación fiscal de $6.514.485 y un valor de mercado de unos USD 700.000.

A esto se sumaría la adquisición de dos vehículos de alta gama: una camioneta Toyota SW4 4x4 modelo 2023, cercana a los USD 50.000, y un Jeep Compass modelo 2025 de USD 35.000.

Para el denunciante, “la magnitud y la sucesión de estas adquisiciones, en un período breve, no se corresponden en principio con los ingresos que razonablemente podrían justificarse por las actividades conocidas del denunciado”.

En ese sentido, Del Gaiso pidió “investigar el origen de los fondos empleados y si fueron incorporados al circuito económico formal mediante operaciones destinadas a darles apariencia de origen lícito”.

Federico Beligoy, en el ojo de la tormenta

Beligoy está en la mira de la justicia debido al crecimiento de su patrimonio desde 2018, que asumió como director de árbitros en la AFA, apañado por el presidente de la entidad Claudio Chiqui Tapia.

A la compra de la parcela en el country, se suman un departamento de 380 m² en Villa Devoto, escriturado en USD 490.000 pero con proyecciones por un valor de USD 900.000, y otros dos departamentos en un fideicomiso en La Plata por unos USD 261.490.