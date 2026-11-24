La actividad se desarrolló en el Club Atlético Sauce de Colón y reunió a más de 70 participantes de entre 6 y 13 años, de distintos puntos de Entre Ríos.

El deporte entrerriano vivió una jornada especial en la ciudad de Colón con la realización del primer Encuentro de Boxeo Infantil sin Contacto. La propuesta se llevó adelante en las instalaciones del Club Atlético Sauce y convocó a más de 70 chicos y chicas de entre 6 y 13 años, representantes de diferentes localidades de la provincia.

La iniciativa fue organizada por el Team Barrios Box, encabezado por Valeria Barrios y Claudio Luna, quienes desde hace tiempo trabajaban en el desarrollo de este proyecto y finalmente pudieron concretarlo con una convocatoria que superó las expectativas.

El encuentro representó un acontecimiento significativo para la disciplina en la región, al generar un espacio de participación para los más pequeños, con una modalidad sin contacto y una propuesta centrada en el acercamiento al deporte.

De esta manera, Colón fue escenario de una experiencia que dejó un antecedente importante para el boxeo formativo entrerriano y puso de manifiesto el trabajo de las instituciones y los entrenadores que promueven la actividad deportiva desde edades tempranas.

Los hermanos Jaime, protagonistas en Gualeguaychú

En otra actividad del boxeo entrerriano, los hermanos paranaenses Elías y Marcos Jaime, representantes del Club Peñarol de Paraná y del gimnasio El Traidor Box, participaron de una velada desarrollada en el Club Pueblo Nuevo de Gualeguaychú.

Elías protagonizó un combate exigente ante el local Jesús De la Concepción y cayó por decisión no unánime de los jueces. Por su parte, Marcos tuvo una actuación contundente en la revancha frente al también gualeguaychuense Lautaro Villalba: consiguió el triunfo por Réferi Suspende Combate (RSC) a los dos minutos y 50 segundos del segundo round, luego de una segunda cuenta de protección. De esta manera, sumó su sexta presentación y continúa como campeón entrerriano.

Ambos púgiles son entrenados por César Jaime, quien acompaña su desarrollo deportivo y trabaja para generarles oportunidades de competencia. Así, los representantes paranaenses volvieron a llevar el nombre de la capital provincial a una jornada del boxeo regional.