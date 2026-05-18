Insólito en Miramar: robaron un kiosco montados a caballo

Los ladrones ingresaron al comercio de Miramar cabalgando, tomaron la mercadería y huyeron con tranquilidad.

Dos hombres montados a caballo asaltaron un kiosco de la localidad balnearia de Miramar el sábado, tomaron la mercadería y huyeron tranquilamente. La insólita escena fue registrada por las cámaras de seguridad y el video se hizo viral en redes sociales, tras lo cual los vecinos expresaron su preocupación por el nivel de inseguridad en dicha ciudad costera, cabecera del partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la esquina de 21 y 36, en la continuidad de la peatonal el centro de la ciudad.

En las imágenes puede verse cómo los ladrones entran al local, prenden las luces para revisar mejor el interior y seleccionar la mercadería. Según el registro de las cámaras, el robo ocurrió a las seis y media de la mañana.

robo a caballo Miramar

Muchos vecinos destacaron que el hecho ocurrió en pleno centro y denunciaron que, hasta el momento, las autoridades no identificaron a los responsables.