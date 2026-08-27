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Eduardo Coudet se despidió en conferencia de prensa: "Tenía claro que en River había que ganar"

El Chacho, junto al presidente Di Carlo y a Enzo Francescoli, anunció su salida del Millonario luego de la eliminación de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

27 de agosto 2026 · 16:35hs
Eduardo Coudet se despidió en conferencia de prensa: Tenía claro que en River había que ganar

Eduardo Coudet se despidió en conferencia de prensa: "Tenía claro que en River había que ganar"

La eliminación ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue el punto final del breve ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River. La noticia de la salida del DT comenzó a rondar por los pasillos del Monumental durante la madrugada y se confirmó oficialmente esta tarde tras una conferencia de prensa.

Fue Stéfano Di Carlo el primero en tomar el micrófono y anunciar que la voluntad del Chacho fue dar un paso al costado, a continuación, el ahora ex extrenador dio breve discurso de cierre: "Tenía claro que en River había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así", añadió visiblemente afectado.

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En la conferencia, que no tuvo preguntas, Coudet compartió algunos detalles de su decisión: "Tuvimos un buen arranque, pudimos jugar una final y liderar un grupo de Copa, pero en la segunda mitad no estuvimos bien y el proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos".

A su vez, con Enzo Francescoli a su lado, Di Carlo confirmó que el técnico interino del Millonario será Leonardo Ponzio, con Marcelo Escudero (quien tuvo ese rol tras la salida de Marcelo Gallardo) como ladero en su cuerpo técnico.

En su despedida, Coudet agradeció por haber tenido la oportunidad y se mostró confiado en el futuro del plantel que dejó en el cuadro de Núñez: "Armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías, creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar".

Eduardo Coudet conferencia River Copa Sudamericana
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