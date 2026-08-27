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Fin de ciclo: el Chacho Coudet dejó de ser el entrenador de River

La eliminación en la Copa Sudamericana marcó el final del ciclo de Eduardo Chacho Coudet en el Millonario.

27 de agosto 2026 · 11:05hs
Fin de ciclo: el Chacho Coudet dejó de ser el entrenador de River

La durísima eliminación de River Plate en la Copa Sudamericana a manos de independiente Santa Fe de Colombia marcó el final del ciclo de Eduardo Chacho Coudet. El entrenador decidió dar un paso al costado de común acuerdo con la dirigencia, con la que mantuvo una intensa y extensa reunión.

El ahora ex-DT del Millonario comunicará su decisión este jueves mediante una conferencia de prensa que brindará a partir de las 15 en el estadio Monumental. estará acompañado por el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo y el mánager deportivo, Enzo Francescoli.

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E plantel fue notificado que volverá a los entrenamientos en el Estadio Monumental a partir de las 15.30hs y no en el River Camp como estaba pactado. El cambio de agenda se produce por el fin de ciclo de Coudet, quien primero lo anunciaría a los medios y luego charlaría junto a los jugadores por última vez.

El sucesor del Chacho Coudet

Por otra parte, Marcelo Escudero asumirá de manera interina el plantel y podría estar acompañado por Leonardo Ponzio en el cuerpo técnico. Pensando en reemplazantes, Ramón Díaz, el pedido por una parte de los hinchas, está descartado por razones políticas.

Anoche, tras la eliminación, "Chacho" mantuvo una tensa (e intensa) reunión con los dirigentes en el vestuario antes de retirarse en plena madrugada sin realizar ningún tipo de declaraciones.

Chacho Coudet River Entrenador
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