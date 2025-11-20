Uno Entre Rios | Ovación | Javier Milei

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

El presidente Javier Milei compartió en X un mensaje alineado con la postura de Juan Sebastián Verón y cuestionando la consagración de Rosario Central.

20 de noviembre 2025 · 21:15hs
Javier Milei dejó en claro su postura.

En el medio de la polémica desatada por la AFA debido a la consagración de Rosario Central, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, volvió a meterse en la discusión pública y decidió repostear un mensaje en X que respaldó al sector opositor, encabezado por Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón.

El elenco platense sostuvo con firmeza que no se realizó ningún tipo de votación, reunión ni acuerdo formal para reconocer al Canalla como campeón por la Tabla Anual. A través de un comunicado, el club dejó en claro que jamás se trató el tema en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, desmintiendo así cualquier aval institucional para otorgar un título que no se ganó dentro del campo de juego.

De esta manera, la postura de Verón apunta directamente a quitarle legitimidad a un logro que, según Central, le correspondería por mérito deportivo acumulado, pero que para el Pincha carece de sustento reglamentario. La situación encendió la controversia y dividió al ambiente del fútbol argentino.

En ese contexto, Milei tomó partido y se alineó públicamente con la posición del presidente de Estudiantes, amplificando la discusión en redes sociales y aportando un condimento político a una disputa que ya venía cargada de tensión.

Su intervención no pasó desapercibida y generó aún más ruido en un escenario que promete seguir sumando capítulos.

Lo que reposteó Javier Milei

milei reposteó
Javier Milei AFA Juan Sebastián Verón Rosario Central
Dejanos tu comentario