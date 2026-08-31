Uno Entre Rios | Ovación | Javier Milei

"Muchas gracias, hombre imposible": el mensaje de Milei para Messi

Milei reaccionó al retiro de Messi de la Selección con un mensaje en Instagram y agradeció al capitán argentino por su histórica trayectoria.

31 de agosto 2026 · 13:38hs
Muchas gracias

"Muchas gracias, hombre imposible": el mensaje de Milei para Messi.

El presidente Javier Milei reaccionó al anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina con un breve pero contundente mensaje publicado en Instagram. El mandatario compartió una fotografía del capitán argentino luciendo la camiseta albiceleste y le dedicó unas palabras en reconocimiento a su trayectoria: "Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!".

La publicación se conoció poco después de que Messi confirmara públicamente que tomó la decisión de ponerle punto final a su etapa con el seleccionado nacional.

Javier Milei felicitó a Las Leonas por la tercera Copa del Mundo. 

Javier Milei felicitó a Las Leonas por la tercera Copa del Mundo

Javier Milei profundiza la baja de impuestos: el costo fiscal podría llegar al 4,7% del PBI en 2027.

Javier Milei profundiza la baja de impuestos: el costo fiscal podría llegar al 4,7% del PBI en 2027

LEER MÁS: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Milei despidió a Messi con un emotivo mensaje tras su retiro de la Selección

Messi explicó que su decisión no fue sencilla y que la tomó después de varias semanas de reflexión. El futbolista rosarino reconoció que le "duele en el alma" dejar la Selección, pero consideró que llegó el momento de cerrar una etapa que se extendió durante dos décadas. En su despedida, el capitán argentino también destacó que siente que ya dio todo lo que tenía para ofrecer y que existen nuevos jugadores preparados para ocupar ese lugar.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", expresó Messi al comunicar su decisión. De esta manera, el máximo referente de la Selección Argentina confirmó el cierre de un ciclo marcado por momentos de enorme presión, frustraciones deportivas y, finalmente, la consagración internacional. El futbolista también agradeció profundamente el cariño que recibió de los argentinos durante todos estos años y aseguró que continuará acompañando al equipo, aunque desde afuera.

La trayectoria de Messi con la camiseta argentina estuvo marcada por diferentes etapas. Durante sus primeros años, el delantero atravesó derrotas en finales y fuertes cuestionamientos, pero con el tiempo logró revertir esa historia y convertirse en uno de los grandes protagonistas de la etapa más exitosa del seleccionado. La obtención de la Copa América, la Finalissima y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022 representaron conquistas fundamentales para una generación que durante años buscó un título importante.

Con su anuncio, Messi deja atrás una relación de más de 20 años con la Selección Argentina y una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol nacional. Su despedida provocó repercusiones inmediatas entre dirigentes, futbolistas, exjugadores y distintas personalidades públicas. Entre ellas estuvo Milei, quien eligió una frase breve para destacar la figura del capitán y agradecerle por todo lo realizado con la camiseta albiceleste.

El mensaje del Presidente se sumó así a las numerosas expresiones de reconocimiento que comenzaron a aparecer luego del anuncio. La decisión de Messi representa el final de una etapa histórica para la Selección Argentina, que durante años tuvo al rosarino como principal referente y capitán. Aunque ya no continuará dentro del campo de juego, su legado permanecerá ligado a los principales logros internacionales obtenidos por el equipo argentino durante las últimas temporadas y a una historia deportiva que marcó a varias generaciones.

Javier Milei Lionel Messi mensaje
Noticias relacionadas
Javier Milei: Voy a ir por la reelección, si estoy haciendo el mejor gobierno de la historia.

Javier Milei: "Voy a ir por la reelección, si estoy haciendo el mejor gobierno de la historia"

Javier Milei: No se puede culpar al Gobierno por lo que pasa con la morosidad.

Javier Milei: "No se puede culpar al Gobierno por lo que pasa con la morosidad"

Lionel Messi, con la emoción a flor de piel.

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

mariano navone dio el golpe y elimino a djokovic en primer ronda del us open

Mariano Navone dio el golpe y eliminó a Djokovic en primer ronda del US Open

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Muchas gracias, hombre imposible: el mensaje de Milei para Messi

"Muchas gracias, hombre imposible": el mensaje de Milei para Messi

Paraná: realizan trabajos de mantenimiento en calle Córdoba

Paraná: realizan trabajos de mantenimiento en calle Córdoba

Ultimo Momento
Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Muchas gracias, hombre imposible: el mensaje de Milei para Messi

"Muchas gracias, hombre imposible": el mensaje de Milei para Messi

Paraná: realizan trabajos de mantenimiento en calle Córdoba

Paraná: realizan trabajos de mantenimiento en calle Córdoba

Mariano Navone dio el golpe y eliminó a Djokovic en primer ronda del US Open

Mariano Navone dio el golpe y eliminó a Djokovic en primer ronda del US Open

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Policiales
Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Día del Criminalista: un trabajo entre huellas

Día del Criminalista: un trabajo entre huellas

Ovación
Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Mariano Navone dio el golpe y eliminó a Djokovic en primer ronda del US Open

Mariano Navone dio el golpe y eliminó a Djokovic en primer ronda del US Open

River sufrió en el cierre, pero venció de visita a Banfield en el debut de Ponzio

River sufrió en el cierre, pero venció de visita a Banfield en el debut de Ponzio

Racing cayó ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se hunde en el grupo B

Racing cayó ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se hunde en el grupo B

La provincia
Paraná: realizan trabajos de mantenimiento en calle Córdoba

Paraná: realizan trabajos de mantenimiento en calle Córdoba

Diputados denuncian una grave situación sanitaria por la caída de un convenio de PAMI

Diputados denuncian una grave situación sanitaria por la caída de un convenio de PAMI

Huellas, identidad y escenas del crimen: el trabajo de las mujeres en Criminalística

Huellas, identidad y escenas del crimen: el trabajo de las mujeres en Criminalística

Día del Criminalista: un trabajo entre huellas

Día del Criminalista: un trabajo entre huellas

Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos, salarios adeudados y reclamos laborales

Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos, salarios adeudados y reclamos laborales

Dejanos tu comentario