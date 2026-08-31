"Muchas gracias, hombre imposible": el mensaje de Milei para Messi.

El presidente Javier Milei reaccionó al anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina con un breve pero contundente mensaje publicado en Instagram. El mandatario compartió una fotografía del capitán argentino luciendo la camiseta albiceleste y le dedicó unas palabras en reconocimiento a su trayectoria: "Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!".

La publicación se conoció poco después de que Messi confirmara públicamente que tomó la decisión de ponerle punto final a su etapa con el seleccionado nacional.

Milei despidió a Messi con un emotivo mensaje tras su retiro de la Selección

Messi explicó que su decisión no fue sencilla y que la tomó después de varias semanas de reflexión. El futbolista rosarino reconoció que le "duele en el alma" dejar la Selección, pero consideró que llegó el momento de cerrar una etapa que se extendió durante dos décadas. En su despedida, el capitán argentino también destacó que siente que ya dio todo lo que tenía para ofrecer y que existen nuevos jugadores preparados para ocupar ese lugar.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", expresó Messi al comunicar su decisión. De esta manera, el máximo referente de la Selección Argentina confirmó el cierre de un ciclo marcado por momentos de enorme presión, frustraciones deportivas y, finalmente, la consagración internacional. El futbolista también agradeció profundamente el cariño que recibió de los argentinos durante todos estos años y aseguró que continuará acompañando al equipo, aunque desde afuera.

La trayectoria de Messi con la camiseta argentina estuvo marcada por diferentes etapas. Durante sus primeros años, el delantero atravesó derrotas en finales y fuertes cuestionamientos, pero con el tiempo logró revertir esa historia y convertirse en uno de los grandes protagonistas de la etapa más exitosa del seleccionado. La obtención de la Copa América, la Finalissima y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022 representaron conquistas fundamentales para una generación que durante años buscó un título importante.

Con su anuncio, Messi deja atrás una relación de más de 20 años con la Selección Argentina y una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol nacional. Su despedida provocó repercusiones inmediatas entre dirigentes, futbolistas, exjugadores y distintas personalidades públicas. Entre ellas estuvo Milei, quien eligió una frase breve para destacar la figura del capitán y agradecerle por todo lo realizado con la camiseta albiceleste.

El mensaje del Presidente se sumó así a las numerosas expresiones de reconocimiento que comenzaron a aparecer luego del anuncio. La decisión de Messi representa el final de una etapa histórica para la Selección Argentina, que durante años tuvo al rosarino como principal referente y capitán. Aunque ya no continuará dentro del campo de juego, su legado permanecerá ligado a los principales logros internacionales obtenidos por el equipo argentino durante las últimas temporadas y a una historia deportiva que marcó a varias generaciones.