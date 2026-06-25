Se definen los clasificados del Grupo F del Mundial 2026

Túnez-Países Bajos y Japón-Suecia se enfrentarán desde las 20. Tres de esos seleccionados tienen chances de meterse en la próxima fase del Mundial 2026.

El ya eliminado Túnez y Países Bajos, que busca el boleto y el primer puesto en la zona, jugarán desde las 20 en el Kansas City Stadium, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026 . La mexicana Katia Itzel García será la encargada de impartir justicia.

El seleccionado africano, ya eliminado tras caer goleado frente a Suecia y Japón en las primeras dos fechas, enfrenta ahora a la Naranja Mecánica, que debe volver a llenar la canasta tunecina para no complicar sus posibilidades de ser líder del grupo.

Las Águilas de Cartago pagaron caro tomar decisiones de forma tardía y la contratación de Hervé Renard en plena Copa del Mundo no pudo contrarrestar el inexperto plantel que había convocado Sabri Lamouchi. Ya eliminados del certamen, buscarán sumar para no irse en cero.

La Oranje dio la sorpresa, goleó a Suecia y rompió el récord de mayor invicto en Mundiales tras alcanzar los catorce partidos sin perder, a pesar de no haberse clasificado a Rusia 2018.

A pesar de no tener asegurada la clasificación, Ronald Koeman rotará piezas pero buscará un triunfo contundente para ser líder.

Todas las miradas en el duelo entre Japón y Suecia

Por el mismo grupo, Japón y Suecia jugarán en el Dallas Stadium. El árbitro del cotejo será el salvadoreño Iván Barton.

Ambos equipos cierran la fase de grupos sabiendo que un triunfo les garantizará la presencia en la próxima fase, con el empate favoreciendo a los nipones. El que pierda, tendrá aún posibilidades de clasificarse como uno de los mejores terceros.

Los Samuráis Azules cumplieron con lo pronosticado y golearon a Túnez tras empatar con Países Bajos en el debut. Tras este gran resultado, intentarán volver a sumar de a tres con una diferencia notable para aspirar al primer puesto del grupo.

Por su parte, la Blågult había conseguido una sólida victoria contra Túnez en la primera fecha por 5 a 1 pero cayó goleada con el mismo marcador en la segunda contra la Naranja Mecánica. Intentarán demostrar que solo fue un traspié y asegurar su clasificación.