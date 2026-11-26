"Hay límites que no se deben cruzar", escribió el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, luego de que apareciera una bandera amenazando al extenista.

El presidente del Club Atlético Independiente, Néstor Grindetti , expresó su repudio a las amenazas dirigidas contra el extenista Gastón Gaudio, quien se presenta en las próximas elecciones como uno de los candidatos a presidente del club de Avellaneda: "Hay límites que no se deben cruzar".

Grindetti hizo público su disgusto por la bandera que apareció en Avellaneda, en la cual se leía: "Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", y escribió en su cuenta de "X" (Ex Twitter): "Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas contra Gastón Gaudio y su familia".

Gastón Gaudio, candidato a presidente en Independiente, fue amenazado de muerte en las últimas horas mediante una bandera en la que amenazaban su vida y la de su familia, a poco más de dos semanas de las elecciones en el club.

El repudio de Néstor Grindetti

Esto llevó a que el actual dirigente del club, Néstor Grindetti, expresara su disgusto ante la situación. “Hay límites que no se deben cruzar”, escribió en las primeras líneas y agregó: “Amenazar a una persona, y más aún a sus hijos, no tiene lugar ni en Independiente ni en ningún ámbito de la vida democrática”.

Por último, intentó llevar calma y bajar las revoluciones de los hinchas, que elegirán un nuevo candidato el domingo 13 de diciembre, desde las 9 hasta las 18, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini: “Los socios y las socias van a elegir el futuro del club en las urnas, con respeto y en paz”.

“Ese es mi compromiso y el único camino”. De esta manera, finalizó el mensaje en repudio a las amenazas contra el extenista y candidato a ocupar su puesto.

Luego de que se diera a conocer la situación, Gaudio expresó su tristeza con un posteo en sus redes sociales: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".