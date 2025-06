Inter Miami avanza por un jugador de Boca

El futbolista que podría emigrar de Boca a la MLS

El protagonista de esta historia es Marcos Rojo. El marcador central volverá a ser sondeado por el equipo de Lionel Messi. Su estadía en Boca finalizará el 31 de diciembre de 2025. Desde el Consejo del fútbol no iniciaron gestiones para una eventual extensión del vínculo, lo que siembra incertidumbre sobre su futuro inmediato. En ese contexto, el interés del club estadounidense gana terreno.

Marcos Rojo molestia.jpg Marcos Rojo es pretendido por Inter Miami Prensa Boca

A diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando el propio Messi se comunicó con Rojo para proponerle sumarse al equipo pero este declinó porque acababa de renovar su contrato y quería seguir en Boca, la situación actual es distinta: ninguna de las partes parece convencida de continuar más allá del actual acuerdo.

El defensor zurdo logró sumar varios partidos consecutivos este año, algo poco habitual en el último tiempo por sus lesiones, y cumplió dentro del campo en un momento delicado del equipo. Sin embargo, episodios extra futbolísticos, como su ausencia a una práctica previa al duelo ante Independiente por los cuartos de final (lo que motivó su suplencia por decisión de Mariano Herrón), lo dejaron expuesto.

Además, parte de la hinchada xeneize ha mostrado su fastidio ante ciertos actos de indisciplina, llegando incluso a abuchearlo en la mismísima Bombonera, lo que alimenta las especulaciones sobre una eventual salida a fin de año.

Desde el entorno del Inter Miami ya manifestaron su interés en incorporarlo, aunque resta saber si intentarán sumarlo antes del Mundial de Clubes —lo que implicaría una compensación económica a Boca— o si esperarán hasta que finalice su contrato y pueda llegar en condición de libre.

En 2023 Messi inició las gestiones para sumar al defensor del Xeneize

Vale recordar que a finales de 2023, fue el propio Messi quien intentó convencerlo: “A mí me llamó Leo Messi, para ir a Inter Miami. La verdad que no estaba convencido de irme de Boca, había renovado hacía poco; me comuniqué con Román y le dije que si me necesitaba, me quedaba”, relató tiempo atrás el exjugador del Manchester United.