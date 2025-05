Cintia Faria irá al mundial de MMA con la Selección Argentina

Cintia Farias 3.jpg Cintia Farias irá al mundial de MMA con la Selección Argentina.

—¿Qué sentiste cuando te confirmaron oficialmente que ibas a representar a Argentina en el Mundial de MMA?

—Fue una sensación increíble. Alegría y emoción, un conjunto de todo. Hace varios años que estoy en esta disciplina y soy profesional de MMA. Este mundial es de MMA Striker, es una nueva categoría. Fui la primera argentina en pelear esta disciplina. Nunca pensé que me podía llegar a pasar algo tan bueno como esto.

—¿Cómo fueron esos primeros pasos en las artes marciales mixtas?

—Fueron difíciles. En Argentina éramos solo cinco chicas las que salíamos a luchar. Sin embargo, fue muy bueno porque aprendí mucho y tuve experiencias dentro y fuera del país. Hace unos años pude representar a la Selección Argentina en un evento disputado en Brasil. Cuando yo comencé era el famoso “vale todo” y el sueño que tenía era que en Chajarí se conozcan las artes marciales mixtas.

—¿Cuáles fueron los momentos más duros en estos 17 años de entrenamiento y perfeccionamiento?

—Tuve muchos. Antes, porque no era tan conocida la disciplina y se complicaba conseguir apoyo para poder viajar. Y en este último tiempo pasó que no podía competir porque no me conseguían rivales de MMA. Llegué a estancarme por no poder competir, entonces empecé a probar con la categoría Striker y eso me generó mayor actividad dentro del octágono.

—¿Alguna vez pensaste en dejar todo?

—Sí, porque hace un tiempo tuve una lesión. Me rompí el ligamento completo de la rodilla, paré tres meses y sentí que mi corazón no estaba preparado para abandonar.

—¿Cómo es para vos llevar la bandera entrerriana a un torneo de esta magnitud?

—Es un orgullo que no puedo explicar. Es un sueño que se me hace realidad. Siento que la vida me está recompensando por todo el esfuerzo que hice para que este momento llegara.

La nacida en Chajarí se vestirá de Albiceleste

Cintia Farias 4.jpg Cintia Farias irá al mundial de MMA con la Selección Argentina.

—¿Cómo es la preparación para llegar a este Mundial?

—Ya venía perfeccionando porque estoy en competencia pero para este tipo de torneos hay que llegar de la mejor manera posible. La preparación está siendo más dura que nunca. Me preparan en la parte física, técnica y estratégica. Además, es importante una buena alimentación, buen descanso, kinesiólogo y un grupo técnico.

—¿Qué sensaciones pasan por tu cuerpo previo a subir al octágono?

—Me pasa que siento muchos nervios. Por momentos me dan ganas de llorar y por momentos ganas de reír. Es una adrenalina increíble. Cuando entro a la jaula y esta se cierra, todos esos nervios desaparecen. Solo queda la adrenalina. Tengo la gran fortaleza de poder concentrarme y escuchar a mi profe que me está hablando en la esquina.

—¿Qué mensaje le darías a chicas de tu ciudad o provincia que sueñan con llegar lejos en un deporte de contacto como este?

—Que si es un sueño no dejen de soñar. Los momentos llegan y a veces cuando uno menos se lo espera. Si es realmente lo que quieren tienen que darlo todo. Hay que entrenar y ponerle todas las ganas.

Cintia Farias 2.jpg Cintia Farias irá al mundial de MMA con la Selección Argentina.

—¿Qué significa para vos representar a tu país en una disciplina que, todavía, no tiene tanta visibilidad femenina?

—Mucho. Uno de mis sueños era que mi ciudad (Chajarí) crezca en las artes marciales mixtas. Soy la única mujer que pudo pelear en MMA. En Striker soy la única en la ciudad. Yo solo buscaba ser pionera de este deporte y hoy tengo la posibilidad de ser campeona del mundo. Es inmensa esta sensación

—¿Cuál es tu mayor objetivo en este Mundial?

—Es ser campeona del mundo. Con esa mentalidad me estoy preparando y así quiero llegar a Brasil. Va a ser una experiencia inolvidable, algo que me va a quedar guardado para toda mi vida. En especial para mi hijo, que el sabe de todo el esfuerzo que estoy haciendo.

—¿Cuánto dinero tenes que recaudar? ¿Cómo surgió la idea de lanzar una rifa para financiar el viaje al Mundial y qué significa para vos el apoyo de la gente en este momento tan importante?

—Necesito juntar 850 dólares más el dinero para los vuelos. También gastos para la alimentación y suplementación. La idea fue sacar una rifa para solventar casi en su totalidad los 850 dólares. Estoy agradecida con toda la gente de Chajarí que me apoyó. Estoy muy feliz, es muy importante el apoyo de la gente. Me hacen sentir muy satisfecha. Preparase para una pelea es un estrés y sentir el cariño de la gente es hermoso.