Francia e Inglaterra buscan cerrar el Mundial en el podio: se enfrentan por el tercer puesto

Desde las 18, Francia e Inglaterra se medirán en el Hard Rock Stadium de Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026.

El Mundial 2026 comienza a bajar el telón y, antes de la gran final entre Argentina y España, Francia e Inglaterra disputarán este sábado el tradicional partido por el tercer puesto. El encuentro se jugará desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y enfrentará a dos selecciones que llegaron con aspiraciones de conquistar la Copa del Mundo, pero que quedaron a las puertas de la definición tras caer en las semifinales.

Para ambos equipos, el objetivo será cerrar su participación con una alegría y subir al último escalón del podio. Más allá de que el duelo no entrega el título, representa una oportunidad para terminar el certamen con buenas sensaciones y reconocer el gran recorrido realizado a lo largo de la competencia.

España sorprendió a Francia y es el primer finalista

España prolongó su paternidad ante Francia al ganarle también en el Mundial 2026

Francia quiere despedirse con una sonrisa

La selección francesa arribó a Estados Unidos, México y Canadá como una de las máximas candidatas a quedarse con la Copa del Mundo. Sin embargo, su ilusión se desmoronó en las semifinales luego de caer por 2-0 frente a España.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps nunca logró encontrar su mejor versión y fue ampliamente superado por el equipo español, que dominó el encuentro de principio a fin. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sentenciaron la eliminación de los galos, que no pudieron imponer el talento de figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Ahora, Francia buscará cerrar el torneo con un triunfo que le permita finalizar en el tercer lugar y confirmar una notable regularidad en las últimas Copas del Mundo.

Además, el partido tendrá un significado especial para Didier Deschamps, quien dirigirá por última vez al seleccionado francés. El entrenador, campeón del mundo como jugador en 1998 y como técnico en Rusia 2018, pondrá fin a un exitoso ciclo que marcó una de las etapas más importantes en la historia del fútbol francés.

Mbappé va por otro logro personal

Más allá del resultado colectivo, todas las miradas también estarán puestas en Kylian Mbappé.

El capitán francés llega al encuentro igualado con Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial, con ocho tantos, por lo que tendrá una oportunidad inmejorable para intentar quedarse con la Bota de Oro del certamen.

La velocidad, el desequilibrio y la capacidad goleadora del delantero volverán a ser las principales armas ofensivas de Francia frente a una defensa inglesa que deberá extremar los cuidados.

Inglaterra quiere romper una larga sequía

La selección inglesa también llega golpeada tras quedar muy cerca de la final.

Los dirigidos por Thomas Tuchel protagonizaron una intensa semifinal frente a Argentina. Incluso comenzaron en ventaja gracias al gol de Anthony Gordon y durante buena parte del partido soñaron con disputar el título.

Sin embargo, la reacción de la Albiceleste fue contundente. Enzo Fernández igualó el marcador y, cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo que clasificó al conjunto de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

La derrota dejó un sabor amargo en el plantel inglés, que volvió a quedarse en las puertas de una definición importante.

Ahora, el desafío será finalizar el campeonato con una victoria que le permita obtener una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo.

Una oportunidad para hacer historia

A diferencia de Francia, Inglaterra tiene un historial mucho más modesto en partidos por el tercer puesto.

La única ocasión en la que los ingleses terminaron entre los tres mejores seleccionados del planeta fue en el Mundial de 1966, cuando se consagraron campeones como locales.

Posteriormente, estuvieron cerca de alcanzar el podio en Italia 1990 y Rusia 2018, aunque en ambas oportunidades finalizaron en la cuarta posición.

Por eso, el compromiso ante Francia representa una nueva posibilidad para cortar una larga espera y cerrar el torneo con una actuación histórica.

Las probables formaciones de Francia e Inglaterra

Didier Deschamps apostaría por un equipo con varias de sus principales figuras para despedirse de la selección francesa.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel mantendría la base del equipo que alcanzó las semifinales.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Todos los datos del partido