Inglaterra goleó a Letonia y clasificó al Mundial

La selección de los Tres Leones se impuso por 5 a 0 y jugará el Mundial de 2026. Además, hubo un doblete de Mateo Retegui para Italia.

14 de octubre 2025 · 19:15hs
Inglaterra quiere ser uno de los animadores del Mundial 2026.

Inglaterra quiere ser uno de los animadores del Mundial 2026.

Las Eliminatorias UEFA siguen su camino, con las principales selecciones europeas peleando para conseguir la clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Quien ya se aseguró su presencia en la cita ecuménica fue Inglaterra, que como visitante goleó 5 a 0 a Letonia.

Anthony Gordon, Harry Kane en dos oportunidades, Maksims Tonisevs, en contra de su propia valla, y Eberechi Eze marcaron los tantos del combinado de Los Tres Leones, que lleva ganados sus seis partidos en el Grupo K y sacó boleto para la competencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026.

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Cabo Verde clasificó al Mundial luego de vencer como local por 3 a 0 a Esuatini por la última fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Por otra parte, con un doblete del delantero argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui, la Azzurra se impuso como local por 3 a 0 sobre Israel. El elenco tetracampeón del mundo, que no participó de los dos últimos mundiales, está segundo en el Grupo I con 15 puntos, a tres del líder Noruega.

Además, por el Grupo E, España, uno de los candidatos al título en norteamérica, no tuvo inconvenientes para superar por 4 a 0 a Bulgaria.

Nuevo récord para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo convirtió dos goles en el empate 2 a 2 de Portugal ante Hungría, en un partido correspondiente del Grupo F. De esta manera, el delantero rompió un nuevo récord y sigue firme en su carrera hacia los 1000 gritos.

El futbolista de Al-Nassr llegó a los 40 tantos y se convirtió en el máximo anotador en la historia de eliminatorias, superando al guatemalteco Carlos Ruiz que tenía 39 en sus registros. Además, alanzó los 948 festejos a lo largo de 1.290 encuentros y quedó a 52 de las tres cifras.

