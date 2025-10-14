Las Eliminatorias UEFA siguen su camino, con las principales selecciones europeas peleando para conseguir la clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Quien ya se aseguró su presencia en la cita ecuménica fue Inglaterra, que como visitante goleó 5 a 0 a Letonia.
Inglaterra goleó a Letonia y clasificó al Mundial
La selección de los Tres Leones se impuso por 5 a 0 y jugará el Mundial de 2026. Además, hubo un doblete de Mateo Retegui para Italia.
Anthony Gordon, Harry Kane en dos oportunidades, Maksims Tonisevs, en contra de su propia valla, y Eberechi Eze marcaron los tantos del combinado de Los Tres Leones, que lleva ganados sus seis partidos en el Grupo K y sacó boleto para la competencia en Estados Unidos, México y Canadá.
Por otra parte, con un doblete del delantero argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui, la Azzurra se impuso como local por 3 a 0 sobre Israel. El elenco tetracampeón del mundo, que no participó de los dos últimos mundiales, está segundo en el Grupo I con 15 puntos, a tres del líder Noruega.
Además, por el Grupo E, España, uno de los candidatos al título en norteamérica, no tuvo inconvenientes para superar por 4 a 0 a Bulgaria.
Nuevo récord para Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo convirtió dos goles en el empate 2 a 2 de Portugal ante Hungría, en un partido correspondiente del Grupo F. De esta manera, el delantero rompió un nuevo récord y sigue firme en su carrera hacia los 1000 gritos.
El futbolista de Al-Nassr llegó a los 40 tantos y se convirtió en el máximo anotador en la historia de eliminatorias, superando al guatemalteco Carlos Ruiz que tenía 39 en sus registros. Además, alanzó los 948 festejos a lo largo de 1.290 encuentros y quedó a 52 de las tres cifras.