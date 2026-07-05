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Paraná, más de 200 años de una ciudad: el deporte como testigo del tiempo

El fútbol, el básquet o el automovilismo, siempre fue testigo del tiempo, con hombres y mujeres destacables en Paraná.

5 de julio 2026 · 21:45hs
Paraná

Paraná, 200 años de una ciudad que tuvo al deporte como testigo del tiempo. 

El flujo inmigratorio en Argentina fue muy importante, pero muchas veces ignoramos la cantidad de hombres y mujeres que llegaron buscando un futuro más venturoso. Españoles e italianos fueron más numerosos, pero también había franceses, ingleses, holandeses, alemanes, rusos y hasta turcos, que llegaron al país entre la segunda mitad del siglo 19 y principios del siglo 20. También lo hicieron a Paraná.

Paraná, con el deporte como testigo del tiempo

En Paraná fue tan contundente la presencia que muchos de ellos se dedicaron al comercio y a la industria, pero lo social y lo deportivo tomó una preponderancia especial. Fueron surgiendo instituciones deportivas y civiles, que desde un principio estuvieron vinculadas a la práctica del fútbol o del básquetbol, por ese tiempo en forma amateur.

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El tiempo y sus logros les permitieron convertirse en instituciones deportivas importantes y llegaron a tener una actividad deportiva y social preponderante entre sus asociados, instituciones que marcaron etapas y épocas, donde distintos estamentos de la sociedad se agrupaban, no solo para lo deportivo, sino para lo social, lo recreativo, lo institucional.

Hoy, quedan pocos o casi ninguno de esos lugares, otros desaparecidos por completo o casi en extinción. El fútbol, tal vez, fue una de las actividades deportivas con mayor alcance y donde los clubes participaban con gran entusiasmo y el público, los simpatizantes, tomaban un protagonismo esencial en el aliento de sus equipos y jugadores.

Surgieron clubes como Estudiantes, Belgrano, Paraná, Ciclista, Echagüe, Sportivo Urquiza, Salta, Quique, Recreativo, Rowing, Olimpia, Patronato, por nombrar solo algunos.

Esas instituciones organizaban encuentros barriales, torneos locales y regionales y de vez en cuando, con gran esfuerzo, llegaban a Paraná, los clubes grandes, consagrados por sus méritos deportivos y por el alcance de sus simpatizantes.

El crecimiento a lo largo de los años

El interés por la práctica deportiva constituyó desde siempre un motor de asociativismo que, desde las respectivas singularidades, le fueron dando a la identidad paranaense formas de arraigo y sentido de pertenencia. En efecto, los clubes suelen ser ejemplo del espíritu emprendedor que toda comunidad necesita, para sobrellevar las dificultades del presente y para imaginar un mejor porvenir.

De a poco, al esforzado sudor de los atletas se les sumó el ansia por encontrarse y socializar, en eventos de camaradería y en reuniones danzantes. Muchísimas historias familiares y de pareja, numerosas amistadas, se han forjado bajo la influencia de los clubes. Algunas de las instituciones, por cuestiones que no viene al caso analizar aquí, han tenido un crecimiento sorprendente; han sufrido los avatares de administraciones infelices; y se han repuesto o lo van queriendo hacer, amparándose en el empuje de un pasado de gloria.

El fútbol, el basquetbol, el tenis, en algún momento lo fue la esgrima, o actividades sociales, juegos de mesa, y hasta el automovilismo, fueron verdaderos testigos de una ciudad que fue cobijando sueños, esperanzas, ideales, y que este año, Paraná, cumplió 200 años y así la homenajeamos desde diario UNO.

Paraná Ciudad Deporte testigo Tiempo
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