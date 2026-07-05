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Paraná: dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio

El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná tendrá dos listas en las elecciones que se desarrollarán el próximo 3 de octubre.

5 de julio 2026 · 20:55hs
Dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. 

Dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. 

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Paraná irá a elecciones el 3 de octubre para elegir autoridades. El viernes venció el plazo para la presentación de listas de candidatos: se presentaron dos propuestas: la Lista Verde y la Lista Naranja.

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Las listas en el Sindicato de Empleados de Comercio

La Lista Verde, oficialista, postula al actual secretario general, Daniel Ruberto, que irá acompañado por Eugenia Velazquez. Es de recordar que en las últimas elecciones, en 2022, participaron tres listas por la conducción del gremio: la Verde, que llevó como candidato a Ruberto, quien preside el gremio hace cuatro décadas; la Celeste y Blanca, que propuso como candidato a Rubén Bernabé; y la lista Naranja, que llevó como candidato a Rubén Martínez. Se impuso la Verde.

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En 2026 sólo se presentan dos propuestas. La Lista Naranja logró aglutinar a toda la oposición a Ruberto y lleva como candidato a secretario general a Juan Zalazar, quien estará acompañado por Ángeles Furlán, publicó Entre Ríos Ahora.

Paraná listas Sindicato de Empleados de Comercio
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