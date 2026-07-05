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Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

El Gobierno de Entre Ríos informó que se encuentra abierta la preiscricpión para el curso de Piloto de Drones agrícolas.

5 de julio 2026 · 19:25hs
Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas.

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas.

El Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Fundación Benet, invitan a participar de una capacitación para obtener la licencia de piloto de drones certificada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); en un nuevo Centro de Instrucción Aeronáutica Civil (CIAC).

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El curso para piloto de drones agrícolas

El volar seguro y legal es una condición indispensable para trabajar con responsabilidad socioambiental, y preservar el uso de esta tecnología. Por ello, el Gobierno provincial promueve mediante una articulación público-privada la capacitación de pilotos de drones agrícolas en territorio entrerriano, con una modalidad teórico- práctica a cargo de Drones Vip.

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La presentación oficial del programa, a cargo de autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico, Fundación Benet y Drones VIP, tendrá lugar el 29 de julio próximo en el MiradorTEC de Paraná; coincidiendo con la fecha de inicio de la primera cohorte.

La Resolución Nº 1472/25 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, reglamentaria de la Ley Provincial Nº 11.178 de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, establece el deber de contar con Licencia aeronaútica de piloto a distancia para poder realizar estas prácticas.

A los fines de simplificar la obtención de la Licencia, se organizó esta capacitación y se dispondrá un CIAC en el Km 72 de la Ruta Provincial 20 en Gilbert para realizar la instancia práctica de la capacitación.

La primera etapa del curso se desarrollará a través de la plataforma educativa virtual AgroFormar. Los alumnos contarán con clases teóricas en vivo por Zoom, videos explicativos, bibliografía y cuestionarios de autoevaluación; comenzando las mismas el viernes 14 de agosto mientras que las clases prácticas, presenciales y semanales, comenzarán el sábado 12 de septiembre.

Finalizadas las instancias teórica y práctica, los alumnos rendirán el examen ante ANAC en el lapso de entre 30 y 60 días, contados desde la finalización de los trámites que cada alumno debe realizar ante dicha autoridad estatal.

curso Piloto drones
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