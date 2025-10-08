Uno Entre Rios | Ovación | Newell's

Incendiaron un mural de Newell's en Rosario

El hecho de vandalismo ocurrió en la madrugada del miércoles en la zona oeste de La Chicago Argentina, donde destruyeron la pintura de Newell's.

8 de octubre 2025 · 17:44hs
Así quedó el mural de Newells.

Rosario 3

Así quedó el mural de Newell's.

En la madrugada del miércoles se produjo el incendio y destrucción de un mural de Newell's en la zona oeste de Rosario. El presunto responsable, un joven de 18 años, fue demorado por la policía rosarina. El hecho ocurrió pasada las 2 de la mañana y mantuvo en vilo al barrio en las horas de la noche.

Los oficiales fueron alertados de que en la calle Juan XXIII al 5700 de La Chicago Argentina había varias personas, presuntamente armadas, señalados como los autores de un incendio en un paredón.

Al llegar al lugar observaron que un grupo de personas corrían hacia el oeste, incluso fueron divisados por el domo de la esquina. Al darle la voz de alto a uno de ellos, el joven huyó y arrojó un celular a un pozo con agua, pero lo alcanzaron y lo detuvieron. Fue identificado como Thiago L. quien no estaba armado, según explicaron las fuerzas oficiales.

El incendio al mural de Newell's

Newell's Rosario Incendio Vandalismo
