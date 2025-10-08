La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Organizada por la Red de Organismos de la Piscicultura Entrerriana (Reoper) y dirigida a productores y público general, será el miércoles 15 de manera gratuita

El miércoles 15 de octubre en La Paz, se realizará un encuentro de piscicultura. La convocatoria es organizada por la Red de Organismos de la Piscicultura Entrerriana (Reoper) y está dirigido a productores, técnicos, estudiantes y personas interesadas en la temática. La actividad es gratuita y se entregarán constancias de participación.

Será la Primera Jornada Entrerriana de Piscicultura, y se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la ciudad del norte entrerriano –en la intersección de Hipólito Irigoyen y Rosales– y en la Estación Experimental de Acuicultura –Bulevar 25 de Mayo y Paseo Raúl Alfonsín– de La Paz, de 8:30 a 15.

Los interesados se pueden registrar el siguiente enlace: Inscripción

Temario

De acuerdo a lo adelantado, se programó en la jornada, los siguientes paneles:

- ¿Piscicultura comercial en Entre Ríos: cómo comenzar, a cargo de Juan Pablo Hegglin (INTA Concordia).

- Hacia la construcción de una nueva economía regional para Entre Ríos, tema expuesto por Evelyn Vallone (Ceadi Diamante) y Salomé Vuarant (INES Conicet-UNER).

- Bases para la reproducción de peces, sobre las que disertarán Antonio Frutos (Cicyttp), Danilo Demonte (Uader) y Gisela Chiale (Cicyttp).

- Buenas prácticas de cosecha y procesamiento de pescado de criadero, a cargo de Celeste Stirnemann (Facultad de Ciencias de la Alimentación – UNER).

- También habrá un tTaller de Intercambio de experiencias, con Francisco Fernández.

- Y se realizará una recorrida por Estación de Acuicultura La Paz.

Desarrollo de la piscicultura en la región

La piscicultura, o acuicultura, es una actividad relativamente joven en la región y se le viene prestando mucha atención a su desarrollo, sobre todo a partir de la bajante histórica de los ríos que aquejó al Litoral en años anteriores, que afectó de algún modo la pesca extractiva. Pero también se pone el foco en su potencialidad como una actividad económica cuya producción puede llegar a exportarse en un futuro.

Si bien hay actividad hace 30 años en la provincia, Entre Ríos adhirió en el 2021 a la Ley Nacional y se está buscando darle un orden a la actividad, que tiene altas y bajas, ya que se trata de un rubro que requiere una importante inversión inicial, y los altos riesgos y el panorama económico desalientan nuevos emprendimientos.

Con el acompañamiento del INTA y la Comisión Técnica Mixta de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, 25 productores -de seis departamentos de la provincia se dedican a la producción de especies de peces nativos del Río Uruguay, y conformaron una red de trabajo donde intercambian información relacionada con la actividad y el negocio piscícola.