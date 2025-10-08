Uno Entre Rios | La Provincia | piscicultura

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Organizada por la Red de Organismos de la Piscicultura Entrerriana (Reoper) y dirigida a productores y público general, será el miércoles 15 de manera gratuita

8 de octubre 2025 · 18:04hs
Se realizará el Primer Encuentro Entrerriano de Piscicultura

Pez Campero

Se realizará el Primer Encuentro Entrerriano de Piscicultura

El miércoles 15 de octubre en La Paz, se realizará un encuentro de piscicultura. La convocatoria es organizada por la Red de Organismos de la Piscicultura Entrerriana (Reoper) y está dirigido a productores, técnicos, estudiantes y personas interesadas en la temática. La actividad es gratuita y se entregarán constancias de participación.

Será la Primera Jornada Entrerriana de Piscicultura, y se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la ciudad del norte entrerriano –en la intersección de Hipólito Irigoyen y Rosales– y en la Estación Experimental de Acuicultura –Bulevar 25 de Mayo y Paseo Raúl Alfonsín– de La Paz, de 8:30 a 15.

En Diputados hubo acuerdo de bloques en torno al debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que normaliza el acceso a la Justicia por concursos 

Diputados: tiene dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema.

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: "Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema"

Acuicultura.jpg
La piscicultura, o acuicultura, es incipiente en Entre Ríos

La piscicultura, o acuicultura, es incipiente en Entre Ríos

Los interesados se pueden registrar el siguiente enlace: Inscripción

Temario

De acuerdo a lo adelantado, se programó en la jornada, los siguientes paneles:

- ¿Piscicultura comercial en Entre Ríos: cómo comenzar, a cargo de Juan Pablo Hegglin (INTA Concordia).

- Hacia la construcción de una nueva economía regional para Entre Ríos, tema expuesto por Evelyn Vallone (Ceadi Diamante) y Salomé Vuarant (INES Conicet-UNER).

- Bases para la reproducción de peces, sobre las que disertarán Antonio Frutos (Cicyttp), Danilo Demonte (Uader) y Gisela Chiale (Cicyttp).

- Buenas prácticas de cosecha y procesamiento de pescado de criadero, a cargo de Celeste Stirnemann (Facultad de Ciencias de la Alimentación – UNER).

- También habrá un tTaller de Intercambio de experiencias, con Francisco Fernández.

- Y se realizará una recorrida por Estación de Acuicultura La Paz.

La piscicultura en Entre Ríos avanza a paso firme.jpg

Desarrollo de la piscicultura en la región

La piscicultura, o acuicultura, es una actividad relativamente joven en la región y se le viene prestando mucha atención a su desarrollo, sobre todo a partir de la bajante histórica de los ríos que aquejó al Litoral en años anteriores, que afectó de algún modo la pesca extractiva. Pero también se pone el foco en su potencialidad como una actividad económica cuya producción puede llegar a exportarse en un futuro.

Si bien hay actividad hace 30 años en la provincia, Entre Ríos adhirió en el 2021 a la Ley Nacional y se está buscando darle un orden a la actividad, que tiene altas y bajas, ya que se trata de un rubro que requiere una importante inversión inicial, y los altos riesgos y el panorama económico desalientan nuevos emprendimientos.

Con el acompañamiento del INTA y la Comisión Técnica Mixta de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, 25 productores -de seis departamentos de la provincia se dedican a la producción de especies de peces nativos del Río Uruguay, y conformaron una red de trabajo donde intercambian información relacionada con la actividad y el negocio piscícola.

piscicultura jornada La Paz productores
Noticias relacionadas
El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer) convoca a adopción de niño de 12 años que desea vivir en contexto familiar

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

frigerio superviso el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

entre rios: pronostican para este miercoles una temperatura maxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Ver comentarios

Lo último

Diputados: la oposición aprobó la ley que restringe el uso de los DNU

Diputados: la oposición aprobó la ley que restringe el uso de los DNU

Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Ultimo Momento
Diputados: la oposición aprobó la ley que restringe el uso de los DNU

Diputados: la oposición aprobó la ley que restringe el uso de los DNU

Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

El Gobierno nacional recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur

El Gobierno nacional recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Policiales
Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Femicidio de Daiana Mendieta: las pruebas que complican al único detenido

Femicidio de Daiana Mendieta: las pruebas que complican al único detenido

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

Incendiaron un mural de Newells en Rosario

Incendiaron un mural de Newell's en Rosario

Estudiantes ya está en semifinales y espera rival: ¿se viene otro cruce con Duendes?

Estudiantes ya está en semifinales y espera rival: ¿se viene otro cruce con Duendes?

El comentario de la candidata de La Libertad Avanza contra Lionel Messi

El comentario de la candidata de La Libertad Avanza contra Lionel Messi

Se postergó el amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico

Se postergó el amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico

La provincia
La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Diputados: tiene dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura

Diputados: tiene dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: "Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema"

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

Dejanos tu comentario