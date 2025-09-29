Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

El jefe de la barrabrava de Newell's, el Zapa Alejandro Vallejos, fue preso junto a otras 32 personas en la madrugada de este lunes como resultado de un megaoperativo contra el narcotráfico que comprendió 130 allanamientos simultáneos a tres bandas rivales entre Rosario, V illa Gobernador Gálvez y alrededores. Lo encontrado por las fuerzas federales y de Santa Fe permitió comenzar a desentrañar una intrincada red de implicados.

Vallejos y José Yiyo Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, también detenido, son señalados como miembros clave de las redes narco-criminales que operan en el sur de Rosario -incluyendo a la peligrosa banda de Los Monos - que continuaban operando junto a líderes ya encarcelados como Cristian Pupito Avalle, Carlos Damián Toro Escobar y Jonatan Jano Fernández, que dirigirían el narcomenudeo y las extorsiones en la zona. En sus casos, fueron requisados los domicilios de sus familiares y parejas.

Los operativos arrojaron además 20 prófugos identificados, el secuestro de seis armas de fuego (dos escopetas, una pistola tumbera, dos revólveres calibre 22 y uno calibre 32), drogas (cocaína y marihuana), balanzas de precisión y material de corte, 19.5 millones de pesos y 2.100 dólares en efectivo. En pabellones penitenciarios, se secuestraron 77 teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentación. Además, la causa sumó como sujetos de investigación a empleados municipales y una agente policial por presunta complicidad.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que “en los últimos años, los cabecillas encarcelados delegaron la conducción de las bandas en esposas, madres y parejas, además de jóvenes reclutados como terceras y cuartas líneas”. Según precisó, “muchos de ellos eran menores de edad y ahora quedaron a disposición de la Justicia”.

El fiscal regional Matías Merlo informó que en 2025 los homicidios y los tiroteos aumentaron hasta un 60 por ciento en Villa Gobernador Gálvez en comparación con 2024, lo que motivó la conformación de un equipo especial bajo la modalidad de enfoque investigativo. El grupo reunió 18 causas relacionadas con microtráfico y violencia armada, que fueron articuladas durante tres meses por los fiscales Brenda Debiasi, Pablo Socca y Federico Rébora.