Newell's y Estudiantes repartieron puntos en Rosario

Estudiantes lo ganaba, pero sobre en tiempo de descuento Newell's pudo empatarlo. Fue 1 a 1 en el partido que cerró la 10ª fecha.

El Estadio Marcelo Bielsa fue escenario de un duelo cargado de tensiones. Newell’s y Estudiantes de La Plata igualaron 1 a 1. El Pincha regresó a la competencia local tras la eliminación frente al Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La Lepra, por su parte, estaba urgido de respuestas en la 10ª fecha del Torneo Clausura.

Luego de unos minutos iniciales en los que se midieron, Estudiantes comenzó a inclinar el trámite a su favor y dispuso de chances claras.

En el complemento el trámite fue más parejo, pero el elenco platense abrió el marcador a los 75 minutos cuando Eric Meza recibió, hizo un auto pase con el pecho y definió con cara interna para abrir el marcador.

En el minuto 91 en el que Newell’s alcanzó el empate luego de un tiro de esquina desde la izquierda, la pelota quedó boyando y Luciano Lollo lo capitalizó.