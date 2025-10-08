Con goles de Maher Carrizo por duplicado, Alejo Sarco y Mateo Silvetti, Argentina derrotó a Nigeria y jugará contra México en cuartos de final.

La Selección argentina sub 20 de Diego Placente mostró su mejor versión en Santiago de Chile y derrotó 4-0 a Nigeria. Maher Carrizo por duplicado, Alejo Sarco y Mateo Silvetti sellaron el triunfo. Ahora, la Albiceleste enfrentará a México en los cuartos de final del Mundial.

La Selección argentina sub 20 dio una exhibición de fútbol y contundencia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El equipo de Diego Placente impuso condiciones desde el inicio y redondeó una actuación sólida, con brillo ofensivo y autoridad colectiva. La Albiceleste volverá a este escenario el sábado desde las 20 para medirse al plantel mexicano en el choque más atractivo de los cuartos. Ese mismo día, a partir de las 17, España se medirá a Colombia en el Estadio Fiscal de Talca. Los ganadores de esas llaves serán rivales en semifinales.

El partido comenzó con una ráfaga albiceleste: Alejo Sarco abrió el marcador al minuto de juego, empujando la pelota tras una asistencia de Dylan Gorosito. Desde ese momento, Argentina manejó el ritmo y la posesión, sin sufrir en defensa. A los 22’, Maher Carrizo amplió diferencias con un tiro libre ejecutado con precisión que dejó sin reacción al arquero Ebenezar Harcourt.

Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria

Argentina 1 Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

El elenco africano apenas insinuó peligro con un remate de Tahir Maigana y un cabezazo de Israel Ayuma, pero se topó con la seguridad de Santino Barbi, figura en momentos claves, que incluso desvió un disparo a quemarropa en el cierre del primer tiempo.

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y golpeó nuevamente. Una presión alta derivó en la recuperación y posterior corrida de Carrizo, quien definió con clase para el 3-0 a los 52’. Minutos más tarde, Mateo Silvetti ingresó y decoró la goleada con una jugada individual brillante: enganche en el área y zurdazo cruzado al ángulo.

Placente aprovechó para rotar el equipo y dar minutos a los suplentes, mientras Nigeria terminó desbordada y sin respuestas. El resultado reafirma el crecimiento de una selección que combina talento, velocidad y eficacia. Con esta victoria, Argentina se mete entre los ocho mejores del mundo y buscará seguir soñando en grande cuando enfrente a México por un lugar en semifinales.