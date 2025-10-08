Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Se postergó el amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico

El segundo partido de la gira de la Selección Argentina fue reprogramado y ya no se disputará en Chicago. La Albiceleste jugará ambos encuentros en Miami.

8 de octubre 2025 · 15:40hs
Contra Venezuela

Contra Venezuela, la Selección Argentina jugaría con la mayoría de titulares, mientras que ante Puerto Rico tendrían rodaje otros jugadores.

Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela el viernes 10 de octubre en Miami, se confirmó una modificación importante en su calendario: el segundo amistoso de la gira, ante Puerto Rico, fue postergado y reprogramado. El encuentro, que estaba pautado para el lunes 13 en Chicago, finalmente se jugará el martes 14 en Miami.

El duelo ante el combinado centroamericano se disputará en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami, con horario a confirmar, aunque se estima que comenzará entre las 20 y 21 horas de Argentina.

Lionel Scaloni sorprendió con algunos nombres.

Lionel Scaloni dio la nueva lista de convocados a la Selección Argentina

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en Miami durante toda la concentración, evitando traslados y aprovechando las instalaciones donde la AFA construye su nuevo predio de alto rendimiento.

Los compromisos de la Selección Argentina

Pensando en ese compromiso frente a Puerto Rico, Scaloni planea darle minutos a futbolistas que no tuvieron participación reciente en la Selección. Entre ellos, podría destacarse el debut del delantero de Palmeiras, José Manuel López, quien atraviesa un gran presente en el fútbol brasileño.

En cambio, para el partido ante Venezuela, el entrenador apostaría por un equipo con mayoría de titulares, aunque aún mantiene la duda sobre la presencia de Lionel Messi, que no está al cien por ciento desde lo físico.

Así, el cronograma de La Scaloneta en esta gira por Estados Unidos queda conformado por dos encuentros: Argentina-Venezuela, el viernes 10 de octubre a las 21 horas en el Hard Rock Stadium, y Argentina-Puerto Rico, el martes 14 de octubre, con horario a confirmar, en el Chase Stadium de Miami.

Selección Argentina Puerto Rico Miami amistosos
