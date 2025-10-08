Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Dos personas fueron detenidas en Concordia al intentar trasladar una mercadería sin declarar a través del río Uruguay, valuada en más de 23 millones de pesos.

Las dos personas quedaron a disposición de la justicia tras la incautación de los bolsones de cigarrillos paraguayos.

En horas de la madrugada del martes 7 de octubre, alrededor de las 6.15, efectivos de la Prefectura Represa Salto Grande, realizaban una patrulla pedestre en la progresiva del kilómetro 348, margen derecha del río Uruguay, en inmediaciones del Camping La Tortuga Alegre de Concordia, cuando detectaron movimientos sospechosos en la costa.

Los uniformados observaron dos vehículos apostados sobre la ribera argentina y una embarcación a motor en las cercanías del lugar. Al acercarse, constataron que desde uno de los automóviles se descargaban varios bultos hacia la embarcación. Al notar la presencia del personal policial, el bote emprendió la fuga hacia la costa uruguaya, en dirección a la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay.

Ante la situación, se procedió a identificar a los ocupantes de los vehículos y se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, mediante comunicación con el secretario Dr. Iñaki Bosch. Por orden judicial, se realizó la contabilización de los bultos en el lugar, así como la requisa de los dos automóviles en presencia de testigos hábiles.

Lo incautado en el contrabando en Concordia

El procedimiento permitió secuestrar veinte cajas conteniendo mil (1.000) cartones de cigarrillos marca “GIFT”, de industria paraguaya, además de dos vehículos: Renault 18 (dominio RRJ 287), Renault 19 (dominio TCR 067).

El aforo total de lo incautado asciende a 23.384.000 pesos, según valuaciones oficiales. Por disposición del magistrado interviniente, los dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos y trasladados a sede judicial, labrándose las actuaciones correspondientes por Tentativa de Contrabando, en infracción a la Ley 22.415.

La Ley N° 22.415 regula el comercio exterior mediante la entrada y salida de mercaderías del país, los trámites aduaneros y la aplicación de tributos. Esta normativa establece las disposiciones para el servicio aduanero, los sujetos intervinientes, el control de las operaciones, las prohibiciones y los delitos aduaneros, consolidando un cuerpo normativo único para la materia aduanera.