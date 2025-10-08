Daiana Mendieta: las pruebas que complican al único detenido

La Fiscalía recolectó pruebas que dejan al borde de una imputación más grave a Gustavo Brondino, el único acusado en el femicidio de Daiana Mendieta

La Justicia recolectó pruebas contundentes para esclarecer el femicidio de Daiana Mendieta , de 22 años, quien fue encontrada sin vida el martes por la mañana. Su cuerpo estaba oculto en el interior de un aljibe ubicado en una zona rural de la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, a 158 kilómetros de Paraná. Se confirmó que tenía un disparo en la cabeza.

El pueblo de poco más de 2.500 habitantes no sale de la angustia y la bronca por el triste desenlace y se expresa en marchas por las calles de la localidad.

Daiana Mendieta Mansilla Daiana Mendieta, de 22 años, desapareció el viernes 3 en Gobernador Mansilla.

De momento, hay un detenido y las pruebas lo complican más: se trata de Gustavo Brondino, alias ‘Pino’, de 55 años. Si bien el hombre se encuentra detenido por el delito de resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego, en la Fiscalía de Tala se preparan para avanzar con la imputación más grave: homicidio agravado en contexto de violencia de género, es decir, femicidio.

En una audiencia celebrada el martes por la tarde, Brondino se abstuvo de responder las preguntas de la fiscal Emilce Reynoso. En tanto, a pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, la jueza le aplicó 90 días de prisión preventiva. En la audiencia se alegó que existían riesgos procesales que podían poner en riesgo la investigación penal preparatoria. Uno de los fundamentos es que aún se está buscando el celular de Daiana y que el detenido intentó quitarse la vida el domingo. Fue cuando la policía llegó a su casa para allanarlo y mostró resistencia amenazando a los policías con un arma de fuego.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, sostuvo que al conocerse la desaparición, se activó el sistema de monitoreo y se rastrearon las comunicaciones del teléfono celular de la joven. Con esos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento de una vivienda en Mansilla.

Daiana Mendieta Gustavo Norberto Brondino

Durante ese procedimiento -desarrollado el domingo en su casa de Córdoba 390, el hombre investigado intentó dispararse con un arma de fuego, pero el arma se trabó y el personal policial logró reducirlo. Según datos policiales el individuo salió de una habitación con un arma, quiso tomar una autodeterminación y el arma no funcionó. Los uniformados actuaron de inmediato y lograron reducirlo. En la vivienda se secuestraron teléfonos celulares y armas de fuego; y la fiscal Emilce Reynoso dispuso la detención del sospechoso por resistencia a la autoridad.

El martes, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, fue más explícito que la fiscal. Dijo que Gustavo Brondino estaría implicado en el femicidio. “Esta persona comete otro delito, que es resistencia a la autoridad cuando ofrece resistencia al allanamiento. Hay elementos que lo relacionan con el hecho doloso de la muerte” de Daiana. Por otra parte, también se supo que el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, dio directivas expresas de que el detenido sea vigilado en todo momento, puesto que intentó quitarse la vida el domingo.

Daiana Mendieta femicidio Goberandor Mansilla

El caso

El hallazgo del cuerpo de la joven se produjo luego de más de tres días de intensos rastrillajes llevados a cabo por la Policía de Entre Ríos. Daiana había salido de su vivienda el viernes, pasadas las 20, y no se supo más de ella.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un paraje rural, a 6,4 km de Gobernador Mansilla. El lugar es un camino rural apartado, próximo al Club de Campo El Silencio, y a tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 12.

Específicamente, el cuerpo fue localizado dentro de un aljibe de aproximadamente 10 metros de profundidad, situado a solo cinco metros de una casa abandonada.

Según el informe policial, esta vivienda, en muy mal estado y sin signos de uso reciente, se encuentra en una zona donde no hay otras residencias cercanas.