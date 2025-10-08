Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

El comentario de la candidata de La Libertad Avanza contra Lionel Messi

Karen Reichardt, aspirante a diputada insultó, a Lionel Messi en una publicación en X que fue viralizada por los usuarios.

8 de octubre 2025 · 16:00hs
La publicación fue hecha en diciembre de 2015, luego de que Lionel Messi le marcara un gol a River en la final del Mundial de Clubes.

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, sufrió la viralización de un desafortunado comentario para el capitán argentino Lionel Messi que publicó en 2015 que generó una lluvia de insultos de parte de los usuarios de la red social X.

La publicación fue en diciembre de 2015, cuando La Pulga convirtió en un encuentro con el Barcelona. En aquella ocasión, el rosarino abrió el marcador en la final del Mundial de Clubes 2015 que terminó con una goleada por 3 a 0 ante River. Messi puso el 1 a 0 a los 26 minutos, mientras que el uruguayo Luis Suárez selló el triunfo con un doblete.

Reichardt

Karen Reichardt fue defenestrada en las redes sociales

Un gran número de usuarios repudiaron y se burlaron de la candidata por su penoso comentario: “Acá tenemos a la intelectual que hoy encabeza la lista de LLA en Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre 2025 en remplazo del dipunarco Espert”, publicó uno de ellos.

Y agregó: “Creo que va a ser un gran aporte elevando el debate en cámara de diputados”.

Otro pidió, en tono irónico, que vaya presa: “Y encima te metés con nuestro ídolo??? La quiero PRESA”.

