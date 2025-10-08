Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur

Este miércoles se realizó la apertura de sobres y el Gobierno nacional recibió siete ofertas para privatizar rutas, algunas de ellas pasan por Entre Ríos.

8 de octubre 2025 · 17:58hs
La ruta nacional 14 es una de la que espera ser privatizada. 

La apertura de los sobres para la licitación de la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, un trayecto de casi 700 kilómetros, se realizó este miércoles y se presentaron siete ofertas, anunció el Gobierno nacional.

Información desde el Gobierno nacional

“Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales. Las mismas abarcan 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes”, detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

El gobierno nacional lanzó una convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026 sin aranceles

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Se regularizó la entrega de chapas patentes y solo resta que los usuarios se acerquen a recogerlas.

Se regularizó la entrega de chapas patentes y solo "resta que los usuarios se acerquen a recogerlas"

Y agregó: “Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado”.

Las ofertas

Las ofertas fueron presentadas por Autovía Construcciones y Servicios SA; Coyserv SA; Obring SA; Rovella Carranza SA; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos SA.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó desde Washington donde encabeza las negociaciones para la ayuda financiera de los Estados Unidos: “El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", escribió.

"Esto genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje”, agregó.

La denominada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril pasado, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay y se trata de un corredor clave para el comercio internacional.

La apertura del concurso se hizo a principios de junio y el Gobierno cambió dos veces la fecha de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto; luego pasó para el 8 de septiembre y finalmente fue fijada para este miércoles.

Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.

gobierno nacional ofertas rutas Mercosur
