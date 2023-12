Iñaki Arrías se sube a una camioneta del TC Pista Pick Up

Iñaki tiene ahora la posibilidad de mostrarse en la especialidad que telonea al TC Pick Up, que este año tuvo como campeón a su coterráneo Mariano Werner.

Iñaki Arrías 2.jpg Iñaki Arrías hizo un balance de lo que fue su año en la F3 Metropolitana.

En diálogo con UNO, el joven de 18 años señaló: "Tenemos las intenciones de correr como sea, falta cerrar un poco del presupuesto, pero todo lo demás lo tenemos".

En cuanto al balance de lo que fue el 2023, Iñaki dejó en claro que fue "positivo".

"Fue una temporada muy linda, aprendí mucho en el aspecto personal y deportivo. Me crucé con muy buena gente. Arrancamos el año muy bien en la Fórmula 3 Metropolitana, fuimos súper competitivos, peleando siempre adelante. Hasta la mitad del año, donde se complicó todo, donde tuvimos fechas difíciles. Ahí tuvimos el apoyo de mis esponsors que me dieron una mano muy grande. También le agradezco al equipo SAP Team que me dio una mano muy grande para poder seguir adelante. Terminamos el año en la Fórmula y nos adaptamos muy rápido al trabajo que realizan ellos. Hay un gran grupo humano. Terminamos entre los diez mejores, que fue algo positivo, estoy muy contento por eso", manifestó.

Iñaki Arrías en la F3.mp4

Sobre la posibilidad de subirse al TC Pista Pick Up, Arrías expresó: "Ahora estamos trabajando de lleno en el 2024 donde el SAP me dio una propuesta muy linda, les agradezco por confiar en mí para armar este proyecto de subirme a una camioneta. Vamos a intentarlo, obviamente que el presupuesto para nosotros es un arma letal, nos cuesta mucho juntarlo porque hacemos todo a pulmón, tanto mi viejo como la gente que me banca siempre. Sin ellos no podría ni siquiera pensar en correr en autos. Queda trabajar ahora y tengo otro sueño por cumplir. Aprovecho este medio para que todas las empresas que estén interesadas en apoyarme se comuniquen conmigo y serán bienvenidas", finalizó.

La estructura

El SAP Team, que tiene su sede en Rosario, tendrá siete unidades en las diferentes categorías. En el Turismo Carretera, volverá a decir presente con Humberto Krujoski, tal como viene haciéndolo desde la llegada del correntino a la categoría (2023), y a bordo de un Dodge.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fteam_sap%2Fstatus%2F1740009964213805438&partner=&hide_thread=false PRESENTAMOS NUESTRO EQUIPO PARA ESTE 2024



TC @HKrujoski



TCP@sebastiansalse @CalvaniLucho

Joaquín Ochoa



TCPK

Gastón Ferrante



TCPPK @sebastiansalse

Iñaki Arrias



Motorización Fernández Competición- Atención Mario Bruna@actcargentina



pic.twitter.com/HtktRYRaGH — SAP Team (@team_sap) December 27, 2023

En cuanto al TC Pista, el SAP Team estará representado por Sebastián Salse, Lucio Calvani y Joaquín Ochoa (flamante incorporación), siendo los dos últimos debutantes absolutos en la divisional. Los tres se subirán a sendas unidades de la marca del Carnero.

En el TC Pick Up, la escudería será representada por Gastón Ferrante, otra de las caras nuevas del equipo, mientras que en el TC Pista Pick Up competirá con Salse e Iñaki Arrías, joven que también se suma al conjunto, y que durante este 2023 participó del certamen de la Fórmula 3 Metropolitana.

Tanto en el caso de los Dodge como en las camionetas, la motorización estará a cargo de Alfredo Gardelito Fernández, mientras que la atención en los chasis será de Mario Bruna.