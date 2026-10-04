Ignacio Fain hizo historia y Torino festejó un 1-2 en San Nicolás.

Ignacio Fain logró su primera victoria en el TC y Facundo Chapur completó el 1-2 de Torino, resultado que lo llevó a la cima de Copa de Oro en San Nicolás.

El Turismo Carretera tuvo una jornada histórica en San Nicolás, donde Torino logró el 1-2 con el Trotta Racing Team . Ignacio Fain consiguió su primera victoria en la categoría a los 21 años, mientras que Facundo Chapur terminó segundo y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro.

La 12ª fecha del campeonato 2026 tuvo una definición cargada de emoción. Fain aprovechó el potencial de su Torino y, después de 27 carreras en el Turismo Carretera, finalmente pudo celebrar su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo argentino. El santafesino tuvo un rendimiento sólido durante toda la competencia y coronó así una jornada que quedará marcada en su carrera deportiva.

Domingo de gloria para Torino en el Turismo Carretera

Chapur, por su parte, completó el festejo del equipo dirigido por Esteban Trotta. El cordobés, de 32 años, consiguió un resultado clave para sus aspiraciones en el campeonato y, con los puntos obtenidos en San Nicolás, se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro.

El tercer lugar quedó en manos de Julián Santero, quien había llegado a la definición con grandes expectativas. Sin embargo, una falla en su BMW M4 le impidió pelear por la victoria y terminó cediendo terreno en la lucha por el título. Aun así, el mendocino logró subir al podio y se mantiene entre los protagonistas del campeonato.

Con la fecha de San Nicolás ya finalizada, el Turismo Carretera entra en la etapa decisiva de la temporada. La próxima competencia será el sábado 24 y domingo 25 en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe, donde continuará la lucha por la Copa de Oro.