Huracán y Platense se encontrarán en una final después de 82 años

El título que Huracán sumó a sus vitrinas.

La Copa Adrián Varela se jugó en diciembre de 1943, cuando los clubes ya le habían bajado el telón a la temporada. La competencia reunió a siete equipos: el flamante campeón y los otros seis mejor ubicados de la tabla general.

Del segundo al séptimo del campeonato se enfrentaban entre sí (2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°), mientras que el campeón se metía directamente en la semifinal junto con los tres ganadores de esos cruces. Esta Copa duraba entre dos y tres días y un mismo conjunto podía llegar a competir en dos encuentros en la misma jornada.

Los partidos solo eran de 40 minutos y se dividían en dos tiempos de 20 cada uno. Si había empate, se disputaba un alargue de otros 20 dividido en dos tiempos de 10 y, en caso de persistir la igualdad, no había penales sino un descabellado método de definición: avanzaba el equipo que había sumado mayor cantidad de corners. Si también en ese registro había paridad, se hacía un sorteo con la moneda al aire lanzada por un árbitro extranjero, ya que AFA no contrataba a argentinos para que impartieran justicia, subraya TyC Sports.

En medio de toda esta telaraña de datos, Huracán y Platense se cruzaron en la final de la Copa Adrián Escobar 1943. Los de Parque Patricios llegaron a esta instancia tras empatar 0-0 con Independiente en el tiempo regular y también en el alargue y la cantidad de corners, por lo que se terminó imponiendo en el sorteo. Los de Vicente López, por su parte, alcanzó el último encuentro luego de igualar sin goles con Boca y pasarlo en los tiros de esquina (siete contra tres).

Cuando se disputará la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Huracán y Platense se enfrentarán el próximo domingo a partir de las 17 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. A diferencia de los cruces de octavos, cuartos y semifinales, en este juego habrá tiempo suplementario en caso de finalizar igualado al término de los 90 minutos. De persistir la paridad, el campeón se determinará en lanzamiento desde el punto penal.